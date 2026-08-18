وحش شاومي الجديد.. إليك أهم مواصفات هاتف Xiaomi 18 Pro

إذا كنت تفكر في شراء هاتف رائد بمواصفات احترافية فيمكنك التفكير في شراء هواتف Xiaomi 18 والمتوقع إطلاقه في ديسمبر، بعد فترة طويلة من طرح هواتف Pro

أما عن أبرز مواصفات هاتف Xiaomi 18 Pro ، فمن المتوقع إطلاقه في سبتمبر.

من المقرر عقد قمة سنابدراغون من كوالكوم في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر ، حيث ستكشف الشركة رسميًا عن معالج سنابدراغون 8 إيليت من الجيل السادس. ووفقًا للتقارير، ستطلق Xiaomi هواتف 18 Pro المزودة بهذا المعالج في 28 أو 29 سبتمبر.

مواصفات هاتف شاومي 18

من المتوقع أن تعمل سلسلة هواتف Xiaomi 18 بالكامل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس، المصنّع بتقنية 2 نانومتر من TSMC.

يُفترض أن يُحسّن هذا المعالج الأداء وكفاءة استهلاك البطارية بشكل ملحوظ مقارنةً بمعالج العام الماضي. وتشير التقارير إلى توفر خمسة ألوان: الأسود، والأبيض، والوردي، والأزرق، والأحمر.



يُعدّ نظام الكاميرا أبرز ما يُميّز هاتف Xiaomi 18 . فمن المتوقع أن يتخلى عن نظام الكاميرا الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل الذي استخدمته Xiaomi لعدة أجيال، ويستبدله بنظام كاميرا ثنائية بدقة 200 ميجابكسل مُعدّل بالتعاون مع Leica .

مواصفات هاتف شاومي 18

ميزات هاتف Xiaomi 18



في الوقت نفسه، سيحتفظ هاتف Xiaomi 18 Pro بشاشته الخلفية وسيضيف إليها ميزات جديدة، بما في ذلك بوصلة مدمجة، وإمكانية الوصول السريع إلى رمز الدفع الخاص بك على WeChat، ورمز استلام طلبات توصيل الطعام بنقرة واحدة.

أما بالنسبة لسعر هاتف Xiaomi 18 Pro سيبدأ من 5499 يوان، أي بزيادة حوالي 1000 يوان عن سعر العام الماضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تكلفة شريحة 2 نانومتر ونظام الكاميرا المطور.