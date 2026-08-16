ثورة في هاتفك .. أهم المميزات والقدرات القادمة للآيفون في تحديث iOS 27

كشف تقرير إخباري ونشره موقع "ماك رُومرز" (MacRumors) التقني المتخصص بتاريخ 14 أغسطس 2026، عن حزمة الميزات الجديدة كلياً والقدرات الوظيفية المحدثة التي يقدمها نظام التشغيل القادم "iOS 27" لمستخدمي هواتف "آيفون" (iPhone)، والتي تعيد تعريف تجربة الاستخدام اليومي وتوسع قدرات الذكاء الاصطناعي وإدارة المهام.

تطوير قدرات المساعد الصوتي وتخصيص النبرة والأداء

وبحسب ما أورده موقع "ماك رُومرز" في تقريره الصادر، يتيح نظام iOS 27 ترقية شاملة للمساعد الصوتي الذكي "سيري" (Siri) عبر إدماج قدرات التوليد اللغوي المتقدمة ونماذج المعالجة المباشرة داخل الأجهزة، مما يمكنه من تنفيذ أوامر مركبة متعددة الخطوات وفهم السياق الشخصي للمستخدم بدقة عالية.

وأوضح التقرير التقني أن التحديث يمنح المستخدمين خيارات دقيقة للتحكم في سرعة استجابة الصوت ومستويات التعبير والانفعال الصوتي للنبرات، إلى جانب دعم التفاعل السلس مع المحتوى المعروض على الشاشة دون الحاجة لإعادة صياغة الطلبات.

مميزات التخصيص لشاشة القفل والواجهة الرئيسية

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن نظام iOS 27 يضيف أدوات تحكم تفاعلية جديدة للشاشة الرئيسية وشاشة القفل، تتيح للمستخدمين إعادة ترتيب التطبيقات والأدوات المصغرة (Widgets) بحرية تامة مع خيارات تخصيص ألوان الأيقونات وتغيير مقاساتها بصورة مرنة.

وذكر الموقع التقني أن النظام يدمج أيضاً واجهات جديدة لمركز التحكم (Control Center) قابلة لإعادة التوزيع بالكامل، وتسمح بدمج اختصارات التطبيقات الخارجية والوصول السريع للأدوات الميدانية الأكثر استخداماً بلمسة واحدة.

تحسينات تطبيقات الرسائل والصور وإدارة البطارية

وأشار التقرير الإخباري لموقع MacRumors إلى إدخال تحسينات موسعة على تطبيق الرسائل (Messages)، تشمل جدولة إرسال النصوص، وتأثيرات بصرية تفاعلية جديدة للكلمات، إلى جانب دعم بروتوكول التراسل المتقدم RCS مع الهواتف الأخرى لضمان تبادل الوسائط عالية الدقة.

وتضمن التحديث ترقية نظام إدارة الطاقة والبطارية، من خلال خوارزميات ذكية تراقب أنماط الاستهلاك اليومي وتقدم توصيات مخصصة لإطالة عمر الشحنة الواحدة وتقليل الإجهاد الحراري للمكونات أثناء تشغيل المهام الثقيلة.

موعد الطرح الرسمي وقائمة الأجهزة المتوافقة

وأفاد التقرير بأن شركة آبل تواصل اختبار الإصدارات التجريبية لنظام iOS 27 مع المطورين وعموم المستخدمين، تمهيداً للإطلاق الرسمي والنهائي لكافة مستخدمي أجهزة iPhone المتوافقة خلال فصل الخريف المقبل.