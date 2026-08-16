قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»
الأمور المُستحبة عند حدوث الزلازل والهزات الأرضية .. تعرّف عليها
تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك اليوم
الاحتلال يقصف «تلة علي الطاهر» جنوب لبنان بالقنابل الفوسفورية
يُراقبون السماء| الصمت الذي حيّر العلماء .. هل نبحث عن الفضائيين في المكان الخطأ؟
عمرو الحديدي: أتمنى تألق وتسجيل حمزة عبدالكريم أهدافًا مع برشلونة أمام الأهلي
محمد إسماعيل يكشف كواليس بدايته في الكرة ودور ناشئي إنبي في دعم الأندية
ماذا قدّم محمد صلاح في الظهور الأول مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا؟
«لا تتعاملوا معه».. إيبارشية المنصورة تحذّر من مُنتحل صفة كاهن
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 أمام الجنيه
الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله
سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة في هاتفك .. أهم المميزات والقدرات القادمة للآيفون في تحديث iOS 27

تحديث iOS 27
تحديث iOS 27
احمد الشريف

كشف تقرير إخباري ونشره موقع "ماك رُومرز" (MacRumors) التقني المتخصص بتاريخ 14 أغسطس 2026، عن حزمة الميزات الجديدة كلياً والقدرات الوظيفية المحدثة التي يقدمها نظام التشغيل القادم "iOS 27" لمستخدمي هواتف "آيفون" (iPhone)، والتي تعيد تعريف تجربة الاستخدام اليومي وتوسع قدرات الذكاء الاصطناعي وإدارة المهام.

تطوير قدرات المساعد الصوتي وتخصيص النبرة والأداء 

وبحسب ما أورده موقع "ماك رُومرز" في تقريره الصادر، يتيح نظام iOS 27 ترقية شاملة للمساعد الصوتي الذكي "سيري" (Siri) عبر إدماج قدرات التوليد اللغوي المتقدمة ونماذج المعالجة المباشرة داخل الأجهزة، مما يمكنه من تنفيذ أوامر مركبة متعددة الخطوات وفهم السياق الشخصي للمستخدم بدقة عالية.

وأوضح التقرير التقني أن التحديث يمنح المستخدمين خيارات دقيقة للتحكم في سرعة استجابة الصوت ومستويات التعبير والانفعال الصوتي للنبرات، إلى جانب دعم التفاعل السلس مع المحتوى المعروض على الشاشة دون الحاجة لإعادة صياغة الطلبات.

مميزات التخصيص لشاشة القفل والواجهة الرئيسية 

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن نظام iOS 27 يضيف أدوات تحكم تفاعلية جديدة للشاشة الرئيسية وشاشة القفل، تتيح للمستخدمين إعادة ترتيب التطبيقات والأدوات المصغرة (Widgets) بحرية تامة مع خيارات تخصيص ألوان الأيقونات وتغيير مقاساتها بصورة مرنة.

وذكر الموقع التقني أن النظام يدمج أيضاً واجهات جديدة لمركز التحكم (Control Center) قابلة لإعادة التوزيع بالكامل، وتسمح بدمج اختصارات التطبيقات الخارجية والوصول السريع للأدوات الميدانية الأكثر استخداماً بلمسة واحدة.

تحسينات تطبيقات الرسائل والصور وإدارة البطارية 

وأشار التقرير الإخباري لموقع MacRumors إلى إدخال تحسينات موسعة على تطبيق الرسائل (Messages)، تشمل جدولة إرسال النصوص، وتأثيرات بصرية تفاعلية جديدة للكلمات، إلى جانب دعم بروتوكول التراسل المتقدم RCS مع الهواتف الأخرى لضمان تبادل الوسائط عالية الدقة.

وتضمن التحديث ترقية نظام إدارة الطاقة والبطارية، من خلال خوارزميات ذكية تراقب أنماط الاستهلاك اليومي وتقدم توصيات مخصصة لإطالة عمر الشحنة الواحدة وتقليل الإجهاد الحراري للمكونات أثناء تشغيل المهام الثقيلة.

موعد الطرح الرسمي وقائمة الأجهزة المتوافقة 

وأفاد التقرير بأن شركة آبل تواصل اختبار الإصدارات التجريبية لنظام iOS 27 مع المطورين وعموم المستخدمين، تمهيداً للإطلاق الرسمي والنهائي لكافة مستخدمي أجهزة iPhone المتوافقة خلال فصل الخريف المقبل.

تحديث iOS 27 iOS 27 iPhone

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

زلازل إندونيسيا وكولومبيا

زلازل إندونيسيا وكولومبيا .. البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثيرها على مصر

المتهم

رسالة قبل الانتقام .. آخر فيديو للمتهم بجريمة 15 مايو

المتهمين

معاهم كنز .. القبض على تشكيل عصابي بحوزته 118 قطعة أثرية

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

المتهم

مفسّر قرآن | مفاجأة مثيرة في جريمة 15 مايو

صورة أرشيفية

3 أرواح في دقائق.. مشادة تنتهي بمقتل زوجة وشابين أمام ورشتهما بسوهاج

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

قاتل شقيقه بالمنوفية

دمـ اء في بيت العائلة.. شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية ويوثق جريمته ببث مباشر

المولد النبوي

حقيقة ترحيلها رسمياً|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. والعطلات المتبقية خلال العام

بالصور

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تأثير رنة المنبه المزعجة على صحة القلب.. طبيب يكشف المخاطر

هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟

مطرب تركي مشيدا بشعبية محمد صلاح: عدد متابعيه يوازي سكان تركيا

مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة

سر الكسل بعد تناول الوجبات.. طرق التخلص منه

أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية

فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد