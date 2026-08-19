محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة السيدة عائشة ويوجه بسرعة الانتهاء منها

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية بمنطقة السيدة عائشة، لمتابعة سير العمل في مشروعات التطوير الجارية، والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضارى للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ القاهرة خلال الجولة أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة، خاصة حول مسجدى المسبح والغورى، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، والحفاظ على الطابع التاريخي والحضارى للمنطقة.

محافظ القاهرة

وأكد د. إبراهيم صابر أن أعمال تطوير السيدة عائشة تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة، والحفاظ على المناطق ذات القيمة التراثية، بما يعزز مكانة القاهرة التاريخية ويحقق نقلة حضارية تليق بها.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الإنارة والتشجير، مع تحقيق التكامل بين مختلف الأعمال الجاري تنفيذها، بما يضمن ظهور المنطقة بالشكل الحضارى اللائق.