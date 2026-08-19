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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"ميتا" تُطلق ميزة الذكاء الاصطناعي "تنبيه الاحتيال" في واتساب

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
لمياء الياسين

أطلقت شركة ميتا ميزة جديدة بعنوان "تنبيه الاحتيال" في تطبيق واتساب، والتي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الرسائل التي يحتمل أن تكون احتيالية.

يعمل النظام مباشرةً على الجهاز، وهو مصمم لتنبيه المستخدمين إلى المخاطر قبل تفاعلهم مع الرسائل المشبوهة. تم تدريب النموذج على أنماط تم تحديدها في المحادثات التي تُظهر علامات احتيال، والتي تم الإبلاغ عنها للشركة في شكاوى المستخدمين. ويحدد النظام احتمالية الاحتيال بناءً على بنية المحادثة والمؤشرات اللغوية.

بحسب الشركة، عندما ترصد الخوارزميات رسالةً ما على أنها محاولة احتيال محتملة، يظهر تحذير في المحادثة لا يراه سوى المستخدم. ويمكن للمستخدم حينها اختيار أحد الإجراءات التالية: حظر الطرف الآخر، أو الإبلاغ عن المشكلة، أو مواصلة المحادثة.

إذا اعتقد المستخدم أن رسالة ما قد تم تصنيفها بشكل خاطئ، فيمكنه إضافة المحادثة إلى قائمة الرسائل الموثوقة، وبعد ذلك لن يقوم النظام بفحصها مرة أخرى. كما توفر الشركة خيار إرسال آخر خمس رسائل تم استلامها إلى واتساب طواعيةً لتحسين دقة النظام.

تؤكد شركة ميتا أنه لا يتم إرسال أي محتوى رسالة خارج جهاز المستخدم للتصنيف أثناء تفعيل تنبيه الاحتيال، ولا يتم إرسال أي بيانات تلقائيًا إلى الشركة أو أي منظمات أخرى.

يمكن تفعيل هذه الميزة أو تعطيلها في الإعدادات، وهي متاحة حاليًا كجزء من اختبار تجريبي محدود.

أفاد موقع "ذا فيرج" أن مستخدمي تطبيق واتساب خسروا 425 مليون دولار أمريكي في عمليات احتيال خلال عام 2025 وحده، وذلك وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، ضمن خسائر إجمالية تجاوزت 2.1 مليار دولار أمريكي ناجمة عن الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولا تزال أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا هي عمليات تحويل الأموال الوهمية وما يُعرف بعمليات الاحتيال التي وهي عمليات تستغل ثقة الضحايا تدريجيًا لاستدراجهم وسلب أموالهم.

تطبيق واتساب الذكاء الاصطناعي وسائل التواصل الاجتماعي عمليات تحويل الأموال الوهمية ثقة الضحايا

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