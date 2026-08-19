بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي واتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي

في ضوء توجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الاستثمارية والاقتصادية، والتكامل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لفتح آفاق جديدة أمام شركات الإنتاج الحربي للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم توجه الدولة المصرية نحو تعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة.

قامت شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، بهدف دعم التعاون المشترك وتهيئة فرص جديدة لتنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.

وذلك بمقر شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

وقّع بروتوكول التعاون كل من المهندس ماجد سليمان السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والسفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية ورئيس مجلس أمناء الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي وعضو مجلس الشيوخ.

يأتي توقيع البروتوكول في ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربي على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والهندسية المتطورة التي تتميز بها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وتوظيفها في إقامة شراكات استراتيجية مع المستثمرين والجهات الاقتصادية التي يضمها الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى داخل وخارج مصر.

مشروعات التطوير العمراني والبنية التحتية

ويتضمن نطاق التعاون المشترك عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها مشروعات التطوير العمراني والبنية التحتية، وتشمل المدن الجديدة والمناطق الصناعية واللوجستية، والإسكان والطرق والكباري والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما يشمل التعاون تنفيذ مشروعات الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية، والخدمات المجتمعية، وترميم وإعادة تأهيل المباني التراثية والتاريخية، وأعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية الحديثة في تخطيط وإدارة المشروعات، وتقديم الاستشارات الهندسية وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية.

قاعدة بيانات شاملة بالفرص الاستثمارية

وبموجب البروتوكول، ستقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بتوظيف خبراتها وإمكاناتها الهندسية لتنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، في ضوء ما سيوفره الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي من قاعدة بيانات شاملة بالفرص الاستثمارية المتاحة في القارتين الأفريقية والآسيوية، والترويج لمشروعات الإنتاج الحربي، والمساهمة في تسهيل عملية الوصول إلى فرص التمويل والتنفيذ.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الجانبين، تجتمع بشكل دوري لوضع خطط العمل، وتقييم الفرص والمبادرات المطروحة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ لضمان تحول فرص التعاون إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.