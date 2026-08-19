الوكالة الدولية لنزاهة التنس تعلن إيقاف نيك كيريوس

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إيقاف الأسترالي نيك كيريوس بشكل مؤقت بموجب برنامج مكافحة المنشطات.

وأعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إيقاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بعد اكتشاف آثار للكوكايين في عينة سحبت منه خلال بطولة مايوركا، إحدى بطولات فئة 250 نقطة التابعة لاتحاد اللاعبين المحترفين في يونيو الماضي.

وكان كيريوس، الذي بلغ المركز الثالث عشر عالميا كأفضل تصنيف في مسيرته، خاضعا بالفعل للإيقاف المؤقت منذ الرابع من أغسطس ، بعدما أكد مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) في 17 يوليو تموز وجود المادة المحظورة في عينته.

وقال كيريوس عبر حسابه على إنستغرام "فشلت مؤخرا في اختبار للمنشطات في مايوركا بعد أن جاءت نتيجة فحص الكوكايين إيجابية. لقد ارتكبت خطأ جسيما وأتحمل المسؤولية الكاملة عنه".

وأضاف: "أعتذر لجماهيري وعائلتي ورعاتي ولكل المقربين مني. وفوق كل شيء، أعتذر للأطفال الذين يتابعونني. أدرك تماما القدوة التي يُفترض أن أكونها، وأشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه نفسي".