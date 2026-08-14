إعلان قائمة الدول المشاركة ببطولتي كأس ديفيز للناشئين للتنس وبيلى جين كينج للناشئات

أعلن الاتحاد المصري للتنس، قائمة الدول المتأهلة لبطولتي كأس ديفيز للناشئين وكأس بيلى جين كينج للناشئات تحت 16 سنة المقرر إقامتهما بمصر بنادي سماش الرياضي خلال الفترة من 2 وحتى 8 نوفمبر .
وجاءت قائمة الدول المشاركة ببطولة كأس ديفيز للناشئين تحت 16 سنة كالتالي.. الولايات المتحدة والبرازيل واليابان وأستراليا وفرنسا والهند وإسبانيا وكازاخستان والتشيك والمغرب وكندا وإيطاليا والمجر وفنزويلا وصربيا ومصر البلد المضيف.
فيما جاءت قائمة الدول المشاركة ببطولة كأس بيلى جين كينج للناشئات تحت 16 سنة كالتالي.. التشيك والولايات المتحدة والبرازيل ورومانيا واوكرانيا واسبانيا وبريطانيا العظمة وكوريا واليابان وكندا واستراليا والصين تايبيه وسلوفاكيا وكولومبيا وتونس ومصر البلد المضيف.