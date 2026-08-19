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توجيهات بإعداد تقرير شامل بأهم التحديات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في بورسعيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توجيهات بإعداد تقرير شامل بأهم التحديات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في بورسعيد

تنفيذ مقر مخصص لخدمات الأشخاص ذوي الهمم بحي الشرق لتيسير حصولهم على الخدمات.
تنفيذ مقر مخصص لخدمات الأشخاص ذوي الهمم بحي الشرق لتيسير حصولهم على الخدمات.
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه محافظ بورسعيد للأشخاص ذوي الهمم، وحرص المحافظة على تعزيز أوجه الرعاية والتمكين وتوفير الخدمات والتيسيرات اللازمة لهم

وفي بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أن الأشخاص ذوي الهمم يحظون برعاية كاملة ومتواصلة من المحافظة، مشدداً على أن دعمهم وتمكينهم يأتي في مقدمة أولويات العمل، مع الحرص على الاستماع إلى مطالبهم والتعامل مع التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول عملية لها جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام و عدد من الجهات المختصة

تنفيذ مقر مخصص لخدمات الأشخاص ذوي الهمم بحي الشرق لتيسير حصولهم على الخدمات.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها التحديات التي تواجههم في الحصول على الخدمات المختلفة، وسبل تيسير الإجراءات المقدمة لهم، بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم

كما أكد المحافظ التيسير على ذوي الهمم في كافة القطاعات والمديريات الخدمية كالشباب والرياضة والعمل والتعليم والصحة وأوضح محافظ بورسعيد أنه جارٍ تجهيز شاطئ وكورنيش مخصص للأشخاص ذوي الهمم، بما يتيح لهم الاستفادة من الشاطئ والخدمات الترفيهية بصورة ميسرة وآمنة، مع مراعاة احتياجاتهم وتوفير التجهيزات اللازمة التي تساعدهم على سهولة الوصول والاستفادة من الخدمات.

كما أكد المحافظ أنه سيتم تنفيذ مقر مخصص لخدمات الأشخاص ذوي الهمم بحي الشرق  بما يسهم في تيسير حصولهم على الخدمات وتعزيز سبل التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم.

وشهد اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في إجراءات إصدار كارت الخدمات المتكاملة، حيث تم بحث سبل تيسير الإجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على إزالة أي معوقات تواجههم.

كما تم بحث التسهيلات التي يمكن تقديمها للأشخاص ذوي الهمم فيما يتعلق بإجراءات اللجنة الطبية بالمحافظة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عنهم وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات المستحقة.

ووجه محافظ بورسعيد خلال اللقاء بسرعة إعداد تقرير شامل بأهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، يتضمن مختلف المشكلات والاحتياجات ذات الأولوية، تمهيداً للتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على وضع حلول وآليات للتعامل معها.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة فيما يتعلق بالملفات الطبية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على التغلب على كافة المشكلات التي تواجههم، وتوفير الرعاية والخدمات الطبية اللازمة لهم بصورة أكثر سهولة ويسراً.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الهمم، والعمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، بما يضمن حصولهم على الخدمات بصورة ميسرة، ويعزز دمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تقديرها للجهود التي تبذلها محافظة بورسعيد في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس والمحافظة والجهات المعنية، بما يسهم في الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم باهتمام محافظ بورسعيد بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصه على الاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدة أن توفير الخدمات والتيسيرات اللازمة لهم، وتهيئة الأماكن العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الدمج والتمكين وتوفير حياة كريمة لهم، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يحقق مزيداً من المكتسبات للأشخاص ذوي الهمم.

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