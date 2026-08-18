محافظ بورسعيد يستعرض جهود تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.. وقرارات عاجلة للقضاء على التكدس

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والعميد معتز ابو سمرة المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات والأجهزة التنفيذية، ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة

وفي بداية جلسة المجلس التنفيذي، أشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بقيادة اللواء وائل رشدي مدير أمن بورسعيد، في تنفيذ الحملات الأمنية المتواصلة والمكثفة لضبط الشارع البورسعيدي، والتعامل الحاسم مع مختلف صور المخالفات، بما يسهم في تحقيق الانضباط وفرض سيادة القانون، بالتوازي مع جهود المحافظة في تنفيذ خطط التنمية والتطوير بمختلف القطاعات

محافظ بورسعيد: دعم البنية التحتية لمشروع الإسكان الاجتماعي الجديد بتكلفة تقارب 400 مليون جنيه ..

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن الأمن والانضباط يمثلان عنصرين أساسيين في دعم مسيرة التنمية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام ويحافظ على ما تشهده بورسعيد من أعمال تطوير شاملة

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد خلال المرحلة الحالية تنفيذ ما يزيد على 100 مشروع جديد في مختلف القطاعات، تشمل مشروعات للبنية التحتية والمرافق والخدمات والإسكان والتنمية الحضرية والطرق والإضاءة والتجميل وغيرها من المشروعات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة

وأكد أن المشروعات الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالمحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المشروعات، بما يضمن الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين

وتطرق المحافظ إلى عدد من الملفات التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة، وفي مقدمتها ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة، والتعامل مع مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، مؤكدًا استمرار الأجهزة التنفيذية في بذل أقصى الجهود لإنجاز هذه الملفات، والتعامل معها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة

وأشار إلى أهمية سرعة ودقة التعامل مع هذه الملفات، في ضوء ما تحظى به من اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، مع التأكيد على تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة والتعامل مع طلبات المواطنين في إطار القانون

وفي ملف الإسكان، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية تأتي ضمن أولويات عمل المحافظة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدفع مشروعات الإسكان وتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين

وأوضح المحافظ أنه يجري دعم البنية التحتية لمشروع الإسكان الاجتماعي الجديد بإجمالي تكلفة تقارب 400 مليون جنيه، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية، يستهدف تلبية احتياجات المواطنين من سكان 131 عمارة سكنية بديل إزالات، ضمن خطة توفير بدائل مناسبة للمناطق التي تتطلب الإزالة وإعادة التطوير

وأكد المحافظ أن هذا الملف يأتي في إطار حرص الدولة على توفير سكن ملائم وآمن للمواطنين، بالتوازي مع جهود تطوير المناطق السكنية والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية الأساسية

وكشف اللواء إبراهيم أبو ليمون عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية جديدة ببورسعيد كمرحلة أولى بهدف تلبية احتياجات المحافظة المستقبلية من الإسكان ، بما يمثل إضافة كبيرة إلى المشروعات السكنية التي تشهدها المحافظة، ويسهم في توفير وحدات جديدة لمختلف الفئات المستحقة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى أنه يجري العمل على إقامة مشروع جديد لإنشاء مقابر جديدة بمحافظة بورسعيد، وذلك استجابة لمطالب واحتياجات المواطنين في هذا الملف، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على توفير الحلول المناسبة للملفات التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة



وفي ملف النظافة ورفع كفاءة المظهر الحضاري، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في أعمال رفع وإزالة تراكمات الرتش بمختلف المناطق.

وأوضح أن نسبة الإنجاز في أعمال رفع وإزالة التراكمات بلغت أكثر من 90%، مشددًا على استمرار الجهود حتى تصبح بورسعيد خالية من تراكمات الرتش، مع ضرورة منع عودتها مرة أخرى والتعامل الفوري مع أي تراكمات جديدة

وأكد المحافظ أن أعمال النظافة والتجميل تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين

كما تطرق المحافظ إلى جهود التوسع في المشروعات السكنية، موضحًا أنه يجري الإعداد لإقامة مشروع إسكان جديد بالتعاون بين محافظة بورسعيد وشركة المقاولون العرب، بهدف إنشاء عدد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين

وفي ملف الإنارة، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تنفذ خطة موسعة لرفع كفاءة منظومة الإضاءة وإنارة مختلف المناطق والشوارع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق السيولة والأمان بالشوارع

وأوضح أنه تم إطلاق خطة لتركيب 5000 كشاف إنارة جديد بنطاق محافظة بورسعيد، لافتًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى، والعمل على استكمال مراحل التنفيذ وبدء طرح المرحلة التالية من المشروع، وفقًا لخطة المحافظة

وأشار المحافظ إلى أن أعمال المرحلة الجاري تنفيذها تبلغ تكلفتها نحو 23 مليون جنيه، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة الإنارة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بمختلف المناطق.

وفي إطار الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في منظومة الإنارة، أوضح المحافظ أنه تم استخدام نظام تكنولوجي حديث في أعمدة الإنارة الجديدة لمنع السرقة والتعديات عليها، من خلال تصميمات وأنظمة حديثة تحد من إمكانية سرقة مكونات أعمدة الإنارة والكشافات

وأكد أن المحافظة تعمل على تحقيق أقصى استفادة من أعمال تطوير منظومة الإضاءة، والحفاظ على المعدات والمكونات الجديدة بما يضمن استدامة الخدمة

وفي ملف الرياضة، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار دعم المحافظة لمشروع استاد النادي المصري الجديد، باعتباره أحد المشروعات المهمة لأبناء بورسعيد وجماهير النادي المصري

وأوضح أن المحافظة قدمت دعمًا للمشروع بقيمة 250 مليون جنيه، مع استمرار المتابعة والتنسيق لدفع معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال، بما يسهم في خروج المشروع بالشكل الذي يليق بتاريخ ومكانة النادي المصري وجماهيره

ويأتي ذلك في إطار ما تشهده المحافظة من اهتمام بتطوير البنية الرياضية ودعم القطاع الرياضي، بما يوفر منشآت رياضية متطورة لأبناء بورسعيد

وفي ملف الصحة، استعرض محافظ بورسعيد ما تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل من جهود تطوير وتحسين مستمرة، مؤكدًا أن المحافظة تضع صحة المواطن وتيسير حصوله على الخدمة الطبية في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

وأوضح أنه عقب تلقي شكاوى واستغاثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التكدس داخل مبنى التأمين الصحي الشامل، تم التحرك بصورة عاجلة، وإجراء عدد من التنسيقات والاجتماعات مع مختلف الجهات الصحية المعنية

وأشار المحافظ إلى أن هذه التحركات شملت التنسيق مع الجهات الصحية في بورسعيد، ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب تنفيذ جولات ومتابعات ميدانية للوقوف على أسباب التكدس ومشكلات المواطنين.

وأكد أن هذه الاجتماعات والجولات أسفرت عن اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومنع الازدحام والتكدس، وتحسين آليات تقديم الخدمات الصحية، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة الطبية بصورة أكثر سهولة ويسرًا

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الصحية، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة على أرض الواقع، بما يواكب ما تشهده بورسعيد من تطور كبير في منظومة التأمين الصحي الشامل

وفيما يتعلق بالقطاعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أكد محافظ بورسعيد استمرار العمل على إقامة أسواق حضارية ومنظمة بمختلف المناطق، بما يحقق عددًا من الأهداف التنموية والخدمية في الوقت نفسه

وأوضح أن إقامة الأسواق الحضارية تستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وتنظيم حركة البيع والشراء، وتوفير أماكن مناسبة للبائعين وأصحاب الأنشطة المختلفة، وضمان توفير مصادر رزق مستقرة لهم، إلى جانب القضاء على الإشغالات والتعديات على الشوارع والأرصفة

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حق المواطنين في توفير مصدر رزق، وبين الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بالشوارع، من خلال توفير بدائل منظمة وحضارية

وفي ختام استعراضه لملفات العمل التنفيذي، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المواطن البورسعيدي يأتي على رأس أولويات جميع خطط المحافظة، وأن الجهاز التنفيذي يعمل بصورة مستمرة على تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، ورفع معدلات الأداء، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، والمتابعة المستمرة للمشروعات والملفات الحيوية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع