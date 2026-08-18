قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال ورفض أية إجراءات أحادية
في مؤتمر صحفى.. ممدوح عيد يشكر يوريزيتش وموكوينا: متحمس لتجربة بيراميدز| صور
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم
السعودية تستأنف شحن وبيع النفط عبر مضيق هرمز
كوريا الشمالية خزينة سلاح لروسيا.. لافروف: نعمل لإرساء نظام عالمي جديد
حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران
الرئيس السيسي يجدد تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي
كونيا سبور يواصل مفاوضاته لضم إمام عاشور والأهلي يخفض مطالبه
وزير الأوقاف يستجيب لطلب مصلٍ بالحسين لأداء العمرة وزيارة النبي
ليس مريضا.. حقيقة إعياء الفنان محمد صبحي ودخوله المستشفى.. خاص
الرئيس السيسي يوجه بتطوير المناهج والرقمنة وإعادة هيكلة القبول الجامعي وفق احتياجات سوق العمل
الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه.. ويتجاوز 50.60 جنيه للبيع في عدد من البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربة رقابية حاسمة لتموين بورسعيد: ضبط 720 عبوة مشروبات طاقة مجهولة المصدر داخل مخزن بحي الزهور

ضبط مخزن غير مُعلن عنه بنطاق حي الزهور
ضبط مخزن غير مُعلن عنه بنطاق حي الزهور
محمد الغزاوى

 واصلت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد جهودها الرقابية المشددة لإحكام السيطرة على المخازن والأسواق، وملاحقة السلع مجهولة المصدر وحماية صحة وسلامة المواطنين.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتوجيهات الأستاذ  محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر وكيل المديرية.

 ضبط مخزن غير مُعلن عنه بنطاق حي الزهور

نجحت الحملة التموينية الرقابية المكبرة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارة مباحث التموين، في استهداف أحد المخازن غير المرخصة وغير المُعلن عنها بنطاق حي الزهور.
 

تشكلت الحملة بقيادة الأستاذ أحمد العربي مدير إدارة الرقابة المركزية، والأستاذ  محمد السحراوي رئيس الرقابة المركزية، والأستاذة  سماح رضوان كبير المفتشين.

حيث أسفرت المداهمة والمرور الميداني عن ضبط والتحفظ على ٧٢٠ عبوة من مشروبات الطاقة مجهولة المصدر، والتي تم تخزينها خارج الأطر القانونية تمهيدًا لطرحها وبيعها للمواطنين بالأسواق.

وتم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة لمخالفة القواعد والاشتراطات المنظمة لحيازة وتداول السلع الغذائية، ولعدم وجود المستندات الدالة على مصدرها.

و حررت الحملة المحاضر التموينية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع التأكيد على استمرار دفع الحملات التفتيشية بكافة القطاعات لمنع حجب السلع أو تداول المواد مجهولة المصدر.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدواجن

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص ينقب عن الآثار داخل منزل بقنا

المتهمين

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على شخصين تعديا على آخر في الشرقية

المتهمان

نصب على مواطنين.. الداخلية تكشف حقيقة الادعاء باقتحام منزل شخص بالمنوفية

بالصور

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد