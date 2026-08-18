ضربة رقابية حاسمة لتموين بورسعيد: ضبط 720 عبوة مشروبات طاقة مجهولة المصدر داخل مخزن بحي الزهور

واصلت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد جهودها الرقابية المشددة لإحكام السيطرة على المخازن والأسواق، وملاحقة السلع مجهولة المصدر وحماية صحة وسلامة المواطنين.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتوجيهات الأستاذ محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر وكيل المديرية.

ضبط مخزن غير مُعلن عنه بنطاق حي الزهور

نجحت الحملة التموينية الرقابية المكبرة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارة مباحث التموين، في استهداف أحد المخازن غير المرخصة وغير المُعلن عنها بنطاق حي الزهور.



تشكلت الحملة بقيادة الأستاذ أحمد العربي مدير إدارة الرقابة المركزية، والأستاذ محمد السحراوي رئيس الرقابة المركزية، والأستاذة سماح رضوان كبير المفتشين.

حيث أسفرت المداهمة والمرور الميداني عن ضبط والتحفظ على ٧٢٠ عبوة من مشروبات الطاقة مجهولة المصدر، والتي تم تخزينها خارج الأطر القانونية تمهيدًا لطرحها وبيعها للمواطنين بالأسواق.

وتم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة لمخالفة القواعد والاشتراطات المنظمة لحيازة وتداول السلع الغذائية، ولعدم وجود المستندات الدالة على مصدرها.

و حررت الحملة المحاضر التموينية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع التأكيد على استمرار دفع الحملات التفتيشية بكافة القطاعات لمنع حجب السلع أو تداول المواد مجهولة المصدر.