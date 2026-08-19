حملات مكثفة في بورسعيد وبورفؤاد.. مواجهة فارزي المخلفات رفع الإشغالات

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد تحركات ميدانية متزامنة ومكثفة لفرض الانضباط والارتقاء بالمظهر الحضاري والبيئي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة والقضاء على المظاهر العشوائية والإشغالات والتعديات بحرم الطريق

مدينة بورفؤاد: تمركزات ثابتة ومتحركة بمرفق المعديات لمجابهة فارزي المخلفات

تابعت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، تمركزات الأجهزة التنفيذية الثابتة والمتحركة بمحيط مرفق المعديات لمجابهة ظاهرة فرز القمامة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المائية والنسق الحضاري.

المضبوطات والتمركز: أسفرت الحملات عن مصادرة عدد من عربات اليد وكميات كبيرة من مخلفات الفرز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الانتشار الميداني: شددت رئيس المدينة على استمرار التمركزات الميدانية بمدخل ومخرج المدينة على مدار الورديات الصباحية والمسائية لإحكام السيطرة ومجابهة النباشين.

حي الشرق: رفع كفاءة النظافة وتجريف الرمال بمنطقة السكة الحديد والصوامع

متابعةً لتوجيهات الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، نفذت فرق العمل التابعة لشركة "نهضة مصر للخدمات البيئية" أعمال نظافة مكثفة بالمنطقة السطحية للسكة الحديد.

تجريف الرمال: إزالة وتجريف الترسبات الرملية المتراكمة بشارع القاعة الفرنسية لتيسير حركة السيارات والمواطنين.

رفع المخلفات: رفع تجمعات القمامة والمخلفات بمنطقة الصوامع ومنع تراكمها للحفاظ على البيئة والمظهر العام للحي.

حي العرب: حملة إشغالات مسائية بشوارع عبادي وأوجينا والثلاثيني

شنت رئاسة حي العرب، برئاسة المهندسة شيماء جودة وبمشاركة الإدارات التنفيذية وشرطة المرافق، حملة إشغالات مسائية مكثفة لإعادة الانضباط المروري.

فتح الطريق: المرور الميداني على شوارع عبادي وأوجينا والثلاثيني، وإزالة الإشغالات والتعديات الواقعة على الأرصفة ونهر الطريق.

حماية حق المواطن: التأكيد على ضرورة التزام أصحاب المحال بحدود الترخيص القانونية، مع استمرار الحملات المفاجئة والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

حي المناخ: مواصلة الأعمال بمحيط مكتبة مصر العامة لاستقبال «دوري الشركات 59»

بمتابعة المهندس / وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، واصلت فرق العمل بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر للخدمات البيئية" رفع كفاءة وتجميل محيط مكتبة مصر العامة بشارع عاطف السادات.

أعمال التجميل والنظافة: شملت الأعمال إزالة الحشائش الغريبة، تقليم النخيل، تسوية الأرض باللودر، ورفع كافة التراكمات والمخلفات.

استعدادات موسم الصيف: تأتي هذه الجهود في إطار التجهيز لاستضافة الدوري العام للشركات في نسخته الـ 59، ولإظهار الواجهة الثقافية والحضارية للحي بالشكل اللائق.

حي الزهور: مصادرة ثلاجة واستاند حديدي خلال حملة إشغالات بشارع عبد الحليم محمود

ترأس الأستاذ / فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حملة ميدانية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق شارع عبد الحليم محمود لتيسير حركة المرور.

ضبط المخالفات: أسفرت الحملة عن مصادرة ثلاجة واستاند حديد وإزالة عدد من الإشغالات التي تعوق الطريق العام.

تطبيق القانون: التنبيه الحاسم على أصحاب المحال والمقاهي بالالتزام بخطوط التنظيم، ومناشدتهم احترام الأرصفة المخصصة للمشاة.

حي الضواحي: إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة وتطهير منطقة بنك الإسكان

قاد الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، بمشاركة سكرتير الحي وفريق الإشغالات، حملة مكبرة لإعادة الانضباط والعودة لخطوط التنظيم المقررة بمنطقة بنك الإسكان.

المصادرات: إزالة ومصادرة أكشاك مخالفة، بتارين عرض سلع، استاندات حديدية، وبنوك خشبية متعدية على الرصيف العام ونهر الطريق.

عقوبات بيئية: شدد رئيس الحي على تطبيق الغرامات البيئية وإشغال الطريق فورًا ضد أي تعديات ثابتة أو متحركة تعيق الحركة العامة.

حي الجنوب: متابعة أعمال الجمع والرفع بمساكن الـ 44 بقرية النورس

تابع الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، سير أعمال النظافة الميدانية بنطاق قرية النورس للارتقاء بمسوى الخدمات البيئية.

رفع التراكمات: التفتيش على أعمال الجمع والكنس ورفع المخلفات بمساكن الـ 44 عمارة بالقرية.

الاستمرارية: التأكيد على انتظام ورديات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي وتوفير بيئة صحية للأهالي.

حي غرب: حملات نظافة وتطهير بمقابر الأقباط الأرثوذكس لتجنب الحرائق الصيفية

تابعت الأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، جهود فرق تحسين البيئة بشركة "نهضة مصر" داخل مقابر مطرانية الأقباط الأرثوذكس "المدافن الجديدة".

التطهير والكنس: تجريف الرمال ورفع كميات كبيرة من القمامة والرتش والحشائش الجافة والخوص من شوارع الجبانة الرئيسية والفرعية.

مناشدة عاجلة: دعت رئيس الحي الأهالي للالتزام بعدم إلقاء المخلفات الجافة أو الزجاج داخل الجبانة منعًا لنشوب الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، مع التذكير بالخط الساخن لشركة نهضة مصر (17696) لتلقي الشكاوى.

الرصد الميداني: رفع نواتج تطهير مكتبة مصر العامة وإعادة الحياة لمنشآتها بقيادة أحمد زغلف

بناءً على تعليمات معالي الوزير المحافظ، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، وتكليفات إدارة وحدة الرصد الميداني بقيادة المحاسب أحمد زغلف؛ تواصلت الجهود الميدانية المكثفة لرفع كفاءة حديقة ومحيط مكتبة مصر العامة.

رفع نواتج التطهير: تم اليوم رفع جميع نواتج تطهير الحديقة والقص بالكامل بواسطة معدات شركة "نهضة مصر"، مع استمرار العمل دون توقف لحين الانتهاء منها بشكل كامل.

إعادة فتح المنشآت والملاعب: تستهدف الأعمال إزالة الحشائش والأشجار الكثيفة والقمامة التي أغلقت المنشآت والملاعب التابعة للمكتبة، للعمل بكل جهد على إعادة الحياة إليها والانتهاء الكامل من كافة الأعمال خلال أيام، لإظهار بورسعيد في أبهى صورها الحضارية.