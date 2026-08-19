محافظ بورسعيد يزور أسرة الراحل «أبو عبده» ويوجه بالدعم ومساعدة مالية وفرصة عمل لأحد أبنائه | صور

في لفتة إنسانية، حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على زيارة أسرة الراحل «أبو عبده»، الذي كان يعمل «منجد» بحي المناخ، وذلك للاطمئنان على أحوال الأسرة والتعرّف على احتياجاتها ومطالبها.. رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وفوزي الوالي رئيس حي الزهور.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى مطالب أفراد الأسرة ووجّه بتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لهم بما يسهم في توفير حياة كريمة ومستقرة لهم .

وقرّر المحافظ صرف مساعدة مالية للاسرة ،وتم تسليم المبلغ لها بما يساعدها على تلبية احتياجاتها المعيشية

محافظ بورسعيد يزور أسرة الراحل «أبو عبده» ويستمع إلى مطالب الأسرة

كما وجه محافظ بورسعيد بتوفير فرصة عمل لاحد ابناء المتوفي بما يوفر مصدر دخل مستدام ويساعده في تحسين مستوى المعيشة، مؤكدا علي استمرار دعم الأسرة وتقديم كل أوجه الرعاية والمساندة للأسرة الكريمة.