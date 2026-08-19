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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بورسعيد تستعد لاستضافة مهرجان مسرح الشركات ضمن الأولمبياد الـ59

مهرجان مسرح الشركات يشعل خشبة مسرح جامعة بورسعيد ضمن أولمبياد الشركات الـ59
مهرجان مسرح الشركات يشعل خشبة مسرح جامعة بورسعيد ضمن أولمبياد الشركات الـ59
محمد الغزاوى

تتحول خشبة مسرح جامعة بورسعيد بمدينة بورفؤاد إلى فضاء فني مفتوح يستقبل واحدة من أبرز الفعاليات المسرحية المصاحبة لـأولمبياد الشركات الدورة الـ59 للاتحاد الرياضي للشركات 2026، حيث تنطلق فعاليات مهرجان مسرح الشركات في أجواء تنافسية تعكس حيوية الحركة المسرحية داخل المؤسسات، وتجمع فرقًا من عدد من محافظات مصر لتقديم عروض تتنوع بين الواقعي والتجريبي والإنساني.

مهرجان مسرح الشركات يشعل خشبة مسرح جامعة بورسعيد ضمن أولمبياد الشركات الـ59

ويأتي المهرجان ليؤكد أن المسرح امتداد طبيعي لوعي المجتمع داخل بيئة العمل، وأن العامل المصري قادر على تحويل خبراته اليومية إلى خطاب فني نابض على الخشبة، فيما يواصل الاتحاد الرياضي للشركات دعمه للمواهب المسرحية وإتاحة مساحة رحبة للتجريب والتعبير عن القضايا الإنسانية والاجتماعية برؤى فنية متعددة.

وفي هذا السياق، أكد محمد هارون، رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، أن مهرجان مسرح الشركات يمثل أحد أهم روافد دعم الإبداع داخل منظومة الاتحاد، مشيرًا إلى أن الدورة الـ59 تشهد طفرة في الفعاليات الفنية المصاحبة للأولمبياد، بما يعزز دور الشركات في رعاية المواهب وصناعة جيل جديد من المبدعين.

وأضاف الفنان صلاح الدمرداش، المنسق العام للفنون، أن المهرجان هذا العام يقدم مستوى متميزًا من العروض المسرحية التي تعكس تنوع المدارس الإبداعية داخل فرق الشركات، مؤكدًا أن المسرح يظل مساحة حرة للتعبير عن قضايا المجتمع بروح فنية راقية.

وتبدأ العروض يوم  ١ سبتمبر بعرض «أدهم الشرقاوي» لفريق غزل المحلة، من تأليف حسام العجوز وإخراج عبد الرحمن سالم، يليه في  ٢سبتمبر  عرض «لعنة الأجدع» لفريق توزيع الإسكندرية، تأليف محمد محمد سعيد وإخراج نادر قناوي.

وفي  ٣ سبتمبر  يلتقي الجمهور مع عرض «نص الدايرة» لفريق بنك القاهرة، تأليف أنسي النيلي وإخراج زياد هاني، بينما يقدم فريق سماد طلخا في  ٤ سبتمبر عرض «جنة الحشاشين»، تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج محمد منسي.

وتتواصل المنافسات في  ٥  سبتمبر  بعرض «الخوف» لفريق السكر والصناعات، تأليف وإخراج إيهاب زكريا، قبل أن تختتم عروض المهرجان يوم  ٦ سبتمبر  بعرض «دراما الشحاتين» لفريق بنك مصر، تأليف وإخراج مصطفى شفيق.

وتقام جميع العروض في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح الجامعة ببورفؤاد، في دعوة مفتوحة لعشاق المسرح والجمهور البورسعيدي لمتابعة ست ليالٍ من الإبداع والتنافس، والاقتراب من تجارب مسرحية صنعتها فرق الشركات من مختلف أنحاء مصر.

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