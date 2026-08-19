بدون تشفير.. تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي وبرشلونة، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وتنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، في مواجهة تمثل الظهور الأول لفريق مصري وأفريقي في بطولة كأس خوان جامبر.

وتمكنت الشركة المتحدة للرياضة من الحصول على حقوق بث المباراة، لتُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات «أون سبورت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

يمكن للجماهير متابعة مباراة الأهلي وبرشلونة عبر قناة ON Sport 1، من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على البيانات التالية:

القناة: ON Sport 1

التردد: 11977

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

وتبدأ التغطية الخاصة بالمباراة قبل انطلاقها، مع تقديم تحليل شامل لأبرز نقاط القوة والضعف في صفوف الفريقين.

ويخوض الأهلي اللقاء باعتباره بطل مصر، بينما يسعى برشلونة إلى تحقيق أقصى استفادة من المواجهة ضمن استعداداته للموسم الجديد.