سكك حديد مصر تدين واقعة اقتحام لودر لمسار القطار بين قنا والأشراف

أصدرت هيئة السكك الحديدية ، بيانا إعلاميا أدانت فيه واقعة اقتحام لودر لمسار السكك الحديدية ، من مكان غير مخصص للعبور بمنطقة الكيلو 614/300 بين محطتي قنا والأشراف بالتزامن مع مسير القطار رقم 996 مكيف (القاهرة/أسوان)، مما أدى إلى الاصطدام به دون وقوع أي خسائر أو إصابات .

وتؤكد الهيئة ، أن هذه الواقعة تشكل تعديًا جسيمًا على حرم السكة الحديدية ومخالفة يعاقب عليها القانون لما يترتب عليها من تداعيات جسيمة تؤثر على أمن وسلامة جمهور الركاب وانتظام حركة التشغيل وسلامة مسير القطارات علي الشبكة .

وتلقت الهيئة ، بلاغاً من غرفة مراقبة التشغيل بالأقصر بحدوث الواقعة في تمام الساعة 8:30 صباحًا، وتم التعامل الفوري مع الموقف ورفع اللودر من مسار السكة بالتعاون مع الاهالي ، وقيام العناصر الهندسية بالتأكد من جاهزية الخط لاستئناف حركة التشغيل بصورة آمنة ، واستعادة انتظام حركة القطارات بمتوسط تأخير 10 دقائق ، وقد تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتشدد الهيئة على المخاطر الجسيمة التي قد يسببها مثل هذه الممارسات غير المسئولة ، مؤكدة أن الحفاظ على سلامة المرفق ومستخدميه مسئولية مشتركة ، وأن الالتزام بقواعد السلامة والعبور الآمن لخطوط السكك الحديدية من المزلقانات القانونية المؤمنة والكباري والانفاق المخصصة لذلك يمثل ضرورة أساسية لحماية الأرواح وضمان أمن وسلامة هذا المرفق الحيوي.