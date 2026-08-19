الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة.. والعظمى غدًا بالقاهرة 34 درجة

حذرت المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والانذار في الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم من ارتفاع درجات الحرارة مجددًا اعتبارًا من الجمعة المقبلة وعلى مدار الأسبوع القادم بمعدل درجتين إلى 3 درجات قياسًا بدرجات الحرارة الحالية؛ لتتراوح العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة والمحسوسة ما بين 38 و39 درجة.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة يعود إلى عودة تأثير منخفض الهند الموسمي ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت "أن أجواء الأيام القادمة ستكون أكثر حرارة من هذه الأيام، حيث سيكون الطقس شديدة الحرارة رطبا خلال ساعات النهار ومائلا للحرارة رطبا خلال ساعات الليل على مدار الأسبوع المقبل".

وفيما يتعلق بطقس الغد، أكدت استمرار الانخفاض الطفيف في قيم درجات الحرارة غدًا على أغلب الأنحاء؛ بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية أقل حرارة قياسا بالأيام الماضية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت "أن البلاد لاتزال تتأثر بمرتفع العروض الوسطى (المرتفع الآزوري) مع وجود امتداد لمنخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة إلا أن وجود الرطوبة يجعل الاحساس بالحرارة يزيد بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 4 درجات".

وأشارت إلى أن العظمى ستسجل غدا على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية والمحسوسة 36 درجة مئوية، فيما تعد محافظات الصعيد الأعلى في درجات الحرارة خاصة محافظات الجنوب (الأقصر، وأسوان) حيث تسجل العظمى 41 درجة مئوية والمحسوسة 42 درجة مئوية.

ووصفت غانم طقس الغد بأنه سيكون حارا رطبا نهارا في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يكون مائلا للحرارة ورطبا خلال فترات الليل لكن مع وجود نشاط للرياح، تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، سيسهم في تلطيف الأجواء خاصة في الأماكن المكشوفة.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة سوف تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات الليل ما بين 80 إلى 85%، فيما تتراوح ما بين 90 إلى 95% على السواحل المطلة على البحر المتوسط إلا أنه مع وجود نشاط للرياح يسهم في تلطيف الأجواء ليلًا..متوقعة هطول الأمطار الخفيفة في بعض الأماكن منها السلوم، ومطروح وسيوة وذلك بنسبة ضعيفة.

وأفادت بأن الشبورة المائية سوف تتكون خلال الفترة من الساعة 4 فجرا إلى 8 صباحا على الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة في بعض الأماكن وتؤثر على انخفاض الرؤية الأفقية إلا أنها لن تؤثر على حركة المرور، وسوف تختفي سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

كما حذرت غانم من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح الأمواج ما بين 2 إلى 5ر3 متر وسرعة رياح ما بين 60 إلى 65 كم/ساعة، داعية رواد البحر الأحمر إلى ضرورة تجنب أعمال الصيد والملاحة البحرية غدا واتباع تعليمات السلامة.

ودعت المواطنين إلى ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والاستمتاع بالأجواء في فترات الليل ومتابعة النشرات الجوية، قائلة :"إن طقس هذه الأيام صيفي ومستقر".