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المرض هدية من الله.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل خاصة عن فقدانه للبصر بالطفولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المرض هدية من الله.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل خاصة عن فقدانه للبصر بالطفولة

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم
البهى عمرو

بين المرض والنجاح والصداقة، فتح الفنان صبري عبد المنعم قلبه وكشف كواليس ومحطات بارزة من حياته الشخصية والفنية، متحدثًا عن معاناته الصحية منذ طفولته، وعلاقته بالفنان الكبير عادل إمام، إلى جانب إشادته بالفنان محمد رمضان، مؤكدًا أن ما حققه من نجاحات خلال سنوات قليلة يعكس موهبته واجتهاده.

 المرض هدية من الله

 

أكد الفنان صبري عبد المنعم أنه مر بظروف صحية صعبة منذ الصغر، موضحًا أنه يتعامل مع المرض باعتباره هدية من الله، ويحرص على شكر الله على كل ما يمر به.

صبري عبد المنعم ومحمد رمضان
صبري عبد المنعم

وأضاف أنه يعاني حتى الآن من بعض المشكلات الصحية، وخضع لعدة عمليات جراحية، مؤكدًا أنه يدعو الله دائمًا أن يجعل مرضه في ميزان حسناته.

فقد البصر في عمر عام ونصف

 

وأوضح صبري عبد المنعم أنه تعرض في مرحلة الطفولة، وتحديدًا عندما كان يبلغ من العمر عامًا ونصف العام، لمشكلات صحية أدت إلى فقدانه البصر.

وأشار إلى أن والده اصطحبه إلى أحد الأطباء، الذي أكد له فقدانه للبصر، لافتًا إلى أنه بعد ذلك التحق بالأزهر في قسم المكفوفين، وقام والده بشراء الملابس اللازمة له.

وأضاف الفنان صبري عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه بعد فترة عاد إليه النظر، ليواصل حياته رغم استمرار معاناته الصحية في مراحل لاحقة.

صبري عبد المنعم يكشف علاقته بعادل إمام

وتحدث الفنان صبري عبد المنعم عن علاقته بالفنان الكبير عادل إمام، مؤكدًا أن علاقتهما طيبة، وأنهما خلال فترة الشباب كانا على تواصل دائم.

وأوضح أن الزعيم كان صديقًا مقربًا له، وكانا يلتقيان بشكل شبه يومي، لكن مع مرور الوقت وانشغال كل منهما بحياته وأعماله، قل التواصل بينهما.

«عادل إمام حفر اسمه في تاريخ الفن»

 

وأشاد صبري عبد المنعم بمسيرة عادل إمام الفنية، مؤكدًا أن الزعيم حفر اسمه في تاريخ الفن من خلال أعمال وصفها بأنها متطورة وعظيمة.

وأشار إلى أن أعمال عادل إمام كانت تحمل موضوعات وقيمًا مهمة، ونجحت في تحقيق تأثير كبير لدى الجمهور، مؤكدًا أن معظم أعماله حققت نجاحًا واسعًا.

ولفت إلى أنه يعتز بمشاركته مع عادل إمام في فيلم «الحريف»، الذي جسد خلاله دور ضابط شرطة، إلى جانب مشاركته في أجزاء بسيطة من مسلسل «عوالم خفية».

وأوضح أن فيلم «الحريف» عرض عام 1983، بينما عُرض مسلسل «عوالم خفية» عام 2018، مشيرًا إلى أن هناك فارقًا زمنيًا كبيرًا بين العملين.

كما تحدث الفنان صبري عبد المنعم عن الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه يتمتع بقلب طيب وأبيض، ويحب الخير ويسعى إلى مساعدة الآخرين.

وأشار إلى أن محمد رمضان استطاع خلال فترة قصيرة تحقيق إنجازات فنية كبيرة، موضحًا أن ما حققه خلال سنوات قليلة احتاج فنانون آخرون إلى سنوات طويلة للوصول إليه.

«قلبه أبيض وبيحب الخير»

وأكد صبري عبد المنعم أن نجاح محمد رمضان جاء نتيجة العمل والاجتهاد، مشيدًا بموهبته وقدرته على تحقيق الإنجازات.

ولفت إلى أن رمضان يتمتع بشخصية طيبة ومحبّة لأسرته، ولا يحب الدخول في المشكلات، مؤكدًا أنه يرى فيه شخصًا محبًا للخير ولأهله، وأن نجاحه خلال فترة زمنية قصيرة يعكس موهبته وقدرته على العمل. 

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