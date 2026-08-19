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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سهير عبد المنعم إبراهيم تكشف تفاصيل حبها وزواجها من صبري عبد المنعم

سهير عبد المنعم إبراهيم
سهير عبد المنعم إبراهيم
البهى عمرو

كشفت سهير عبد المنعم إبراهيم، زوجة الفنان صبري عبد المنعم، وابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، تفاصيل تعارفها على زوجها وبداية قصة حبهما، قائلة: «تعرفنا على بعض في المنيل، وشقيقته كانت تسكن في نفس العقار الذي كنا نعيش فيه».

وأضافت سهير عبد المنعم، خلال حوارها ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنها التقت بصبري عبد المنعم في مدخل العقار، وسأل عنها، وبعد ذلك بدأت قصة التعارف والخطوبة.

ولفتت إلى أن نجل شقيقة صبري عبد المنعم، الذي كان يسكن معهم في العقار نفسه، كان أول من أبلغها برغبة خاله في مقابلتها، قائلة: «ناصر ابن أخته قالي: خالو عايز يشوفك ويخطبك»، مشيرة إلى أن ذلك كان عام 1990.

وأشارت إلى أنها تتذكر هذا التوقيت جيدًا، موضحة أنهم كانوا في شهر رمضان، وكان صبري عبد المنعم يصور مسلسل «رأفت الهجان»، واتفقا على مكان للمقابلة، لكنه تأخر لمدة ساعتين بسبب التصوير، وظلت في انتظاره.

صبري عبد المنعم سهير عبد المنعم إبراهيم عبد المنعم إبراهيم

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