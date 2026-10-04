قطر تتسلم علم المجلس الأولمبي الآسيوي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 21

تسلمت قطر رسميا، علم المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الأحد، في حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية العشرين "آيتشي-ناجويا 2026" باليابان؛ وذلك إيذانا ببدء رحلتها نحو استضافة النسخة الـ 21 من الدورة عام 2030 تحت شعار "ألعاب العمر".

وتسلم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، علم المجلس الأولمبي الآسيوي، نيابة عن دولة قطر، خلال المراسم الرسمية لتسليم العلم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشهد حفل التسليم الكشف عن هوية الدوحة 2030 وشعار "ألعاب العمر"، الذي سيواكب مسيرة قطر خلال السنوات الأربع المقبلة، وصولا إلى استضافة دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة عام 2030.

وتستمد الهوية عناصرها من التراث القطري وتتطلع في الوقت ذاته إلى المستقبل والجيل المقبل، كما يعبر شعار "ألعاب العمر" عن طموحات الرياضيين والدول، ويجسد ما تمثله دورة الألعاب الآسيوية من فرصة لتحقيق الإنجازات وإلهام الجماهير والأجيال المقبلة.

جدير بالذكر أن استضافة الدوحة النسخة الـ 21 من دورة الألعاب الآسيوية عام 2030 تأتي بعد 20 عاما من استضافة الدورة للمرة الأولى عام 2006.