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التعليم تواصل استكمال تدريبات معلمي اللغة العربية استعدادًا لتطبيق البكالوريا المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تواصل استكمال تدريبات معلمي اللغة العربية استعدادًا لتطبيق البكالوريا المصرية

تدريبات المعلمين
تدريبات المعلمين
ياسمين بدوي

في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، واستمرارًا لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في رفع كفاءة المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات النظام الجديد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تواصل فعاليات التدريب المتخصص لمعلمي مادة اللغة العربية، بما يضمن جاهزية الكوادر التعليمية.

ويتضمن التدريب تأهيل السادة الموجهين والمعلمين على استخدام كتب اللغة العربية المطورة في التدريبات، والتعرف على مكوناتها ومحتواها وآليات توظيفها بما يتوافق مع فلسفة نظام البكالوريا المصرية، إلى جانب تنفيذ حصص تدريبية نموذجية، بما يتيح للمعلمين تطبيق ما تم التدريب عليه بصورة عملية، وتبادل الملاحظات والخبرات حول أفضل الممارسات في تدريس المحتوى المطور.

ويستهدف التدريب تعزيز قدرات المعلمين على تطبيق التوجهات الحديثة في تدريس اللغة العربية، بما يتوافق مع فلسفة البكالوريا المصرية، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير والفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، والانتقال من أساليب التلقين إلى التعلم القائم على الفهم وبناء المهارات.

كما تتضمن فعاليات التدريب مناقشة آليات تدريس المحتوى المطور، واستراتيجيات التعلم النشط، وأساليب التقويم التي تقيس نواتج التعلم بصورة أكثر شمولًا، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والممارسات التعليمية الناجحة بين المعلمين والمدربين، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج التدريبية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن استكمال هذه التدريبات يأتي ضمن خطة متكاملة لإعداد وتأهيل المعلمين قبل بدء التطبيق الفعلي لنظام البكالوريا المصرية، بما يضمن جاهزية الكوادر التعليمية، وتوحيد المفاهيم الخاصة بالنظام، وتقديم تجربة تعليمية ترتكز على جودة التعلم وتنمية مهارات الطلاب.

نظام البكالوريا المصرية البكالوريا المعلمين

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