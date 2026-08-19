الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي: إنفانتينو ضغط على زر التدمير الذاتي

اعتبر الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ريتشارد ماسترز أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جاني إنفانتينو الذي يواجه انتقادات متزايدة، "ضغط على زر التدمير الذاتي" بسبب خطته الفاشلة لإدخال استثمارات خاصة في كأس العالم.

واعتبر الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ريتشارد ماسترز، أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جاني إنفانتينو الذي يواجه انتقادات متزايدة، "ضغط على زر التدمير الذاتي" بسبب خطته الفاشلة لإدخال استثمارات خاصة في كأس العالم.

ويأتي هذا التصريح بعد أن ترك الفرنسي كيفن لامور منصبه كمدير العمليات في فيفا، بعد أن خالف الشهر الماضي موقف كبار المسئولين في الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية وأصدر بياناً شديد اللهجة انتقد فيه إنفانتينو بسبب تلك الخطط.

ويُعدّ الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من أبرز منتقدي إنفانتينو، كما سحب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دعمه لرئيس فيفا.

وقال ماسترز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "هذه مشكلة من صنع فيفا نفسه".

وأضاف: "إنها إصابة ألحقها بنفسه. المنظمة ضغطت على زر التدمير الذاتي، وتداعيات ذلك تنعكس الآن على الحلول التي يجب إيجادها. لا أعتقد أن فيفا يجب أن يفكر يوما في بيع حصة من كأس العالم".

وتابع: "إنه منظمة غير ربحية، وينبغي له في الواقع أن يحتفظ بهذه البطولة كأمانة من أجل مستقبل كرة القدم. أعتقد أنها فكرة سيئة، وقد اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الموقف الصحيح فيما يتعلق بجاني".

وعن احتمال ظهور منافس لإنفانتينو الذي سيترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، قال ماسترز: "أعتقد أن أي مرشح توافقي قد يظهر يجب أن يضع على جدول أعماله إصلاح فيفا، وربما حتى إصلاح دور الرئيس وكيفية تفاعله مع هذه الأمور".