الرئيس السيسي يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر: ستظل مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية

أعلنت القناة الأولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

الرئيس السيسي يستحضر تضحيات أبطال أكتوبر

وأكد الرئيس السيسي أن ذكرى انتصارات أكتوبر تمثل مناسبة لاستحضار تضحيات أبطال مصر بكل فخر، الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة.

روح أكتوبر مصدر إلهام لمصر

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام لمصر في مسيرة البناء والتنمية، والدفاع عن مقدرات الوطن العزيز.

ووجه الرئيس السيسي التهنئة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية، متمنيًا أن تظل مصر وشعبها بخير، وأن تبقى قيم التضحية والوطنية التي جسدها أبطال أكتوبر حاضرة في وجدان الأجيال.