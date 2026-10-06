11.2 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية خلال أول 6 شهور من 2026

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء أكرم الجوهري ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية لتصل إلى 44.6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 40.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%.

الواردات المصرية من كوريا الجنوبية

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية 595.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 661.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 9.9%.

التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية

وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية لتسجل 640.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 701.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية.

الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر 736.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025 / 2026 مقابل 77.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024 / 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 853.8%.

تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 5.9 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 7.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة انخفاض قدرها 23.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوبيين العاملين في مصر 4.82 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 4.84 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.