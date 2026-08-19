بعد تكليفه من الإمام الأكبر.. أول قرارات رئيس جامعة الأزهر الجديد بعد توليه المنصب

أصدر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شهر يوليو الماضي، قرارًا بتكليف الدكتور محمود صديق حسن، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بالقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر، اعتبارًا من 1 أغسطس القادم، وذلك بصفةٍ مؤقتة، لحين تعيين رئيسٍ للجامعة وفقًا للقانون.

وفي هذا التقرير، نرصد أول قرارات اتخذها رئيس جامعة الأزهر الجديد بعد توليه المنصب.

اعتماد الخريطة الزمنية للعام الجامعي

اعتمدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق ، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026 /2027م الذي سينطلق يوم السبت، الموافق 19 سبتمبر 2026م، لتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 31 ديسمبر 2026م.

رئيس جامعة الأزهر يقرر صرف مكافأة أداء 2000 جنيه لجميع العاملين الخميس.. جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل بين الكليات للطلاب الوافدين

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027م، مع عدم عقد امتحانات يوم 7 يناير 2027م، وتستمر حتى الخميس 21 يناير 2027م، وتبدأ إجازة منتصف العام من السبت 23 يناير 2027م إلى الخميس 4 فبراير 2027م.

كما ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027م ويستمر لمدة 15 أسبوعًا، وينتهي يوم الخميس 20 مايو 2027م، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027م بما يتماشى مع طبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية، وتبدأ امتحانات التصفية للعام الجامعي 2026 /2027 في 4 سبتمبر 2027م.

فتح التنسيق إلكترونيًّا

ووافق الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات والراغبين في إعادة القيد، ابتداءً من السبت المقبل.

وأوضح أن التنسيق للعام الجامعي 2026 /2027م الخاص بالفئات الآتية: (السنوات السابقة - المعادلات - إعادة القيد للمصريين والوافدين - تخصص القراءات- طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية) سيفتح إلكترونيًّا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس الحالي 2026م وحتى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026م.

ويتم التسجيل إلكترونيًّا من خلال الرابط الآتي من هنا

فتح التحويل بين الكليات للطلاب الوافدين

وأعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، فتح باب التحويل بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الوافدين (المستجدين والباقين للإعادة)، للعام الجامعي 2027/2026م، وذلك بدءًا من الخميس الموافق 20 من أغسطس 2026م.

وأكدت جامعة الأزهر ، أن التحويل يتم وفق الشروط والضوابط الآتية:

أولًا: استيفاء شروط القبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات (أصلي– اعتباري) الذي قبلته الكلية عام حصول الطالب/ الطالبة على الشهادة الثانوية.

ثانيًا: يحظر تحويل الطلاب والطالبات الوافدين إلى كليات الأقاليم.

ثالثًا: لا يجوز العدول عن نقل القيد بعد أن تمت الموافقة عليه واعتماده مهما كانت الأسباب والمبررات الداعية لذلك.

رابعًا: يشترط أن تتم جميع حالات التحويل أو نقل القيد بموافقة عميدَي الكُليتين، وفي المدة من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٠م حتى الأحد الموافق ٢٠٢٦/٩/١٧م، مع مراعاة عدم التحويل لطلاب الثانوية العامة المعادلة إلى الكليات الشرعية، والتأكد من اجتياز الطلاب والطالبات الوافدين غير الناطقين باللغة العربية مستويات اللغة المؤهلة للقيد بمراكز اللغة العربية المعتمدة بالأزهر الشريف ومركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وعدم التحويل للطلاب المستنفذين.

خامسًا: لا يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات الوافدين إلى كليات القمة (الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة- الهندسة- التمريض).

سادسًا: لا يجوز التحويل إلى الكليات أو الشعب التي يعقد بها اختبارات قبول.

سابعًا: لا يجوز نقل قيد الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة تخصص القراءات والمرشحين إلى كلية القرآن الكريم بطنطا إلى كليات أخرى، ويسمح بالتحويل إلى كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين (شعبة القراءات) بمصروفات بالعملة الأجنبية.

ثامنًا: يجوز نقل قيد الطلاب الوافدين الذين قد انتهوا من الدراسة بمركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها خلال الفترة المحددة.

تاسعًا: تقوم الكليات المعنية بموافاة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب (إدارة الوافدين) بحالات التحويل ونقل القيد، ولا يتم التحويل إلا بعد موافقة رئيس الجامعة.

وتُسجل بيانات التحويل إلكترونيًّا على الرابط الآتي من هنا

صرف مكافأة 2000 جنيه لجميع العاملين

كما قرر الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، صرف مكافأة أداء بقيمة 2000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة، والأطباء، وفنيّ التمريض بالإدارات الطبية، وجميع الموظفين والعمال القائمين على رأس العمل، تُصرف من الموارد الذاتية للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن المكافأة تأتي تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتحضير لأعمال الامتحانات الصيفية، إضافة إلى إسهامهم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة، مما انعكس على تقدمها في التصنيفات الدولية، وحثًّا للجميع على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.