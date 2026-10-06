سقط أسفل جرار زراعي.. تفاصيل مؤلمة في مصرع صبي بالعياط | صورة

كشفت تحريات مباحث العياط ملابسات مصرع صبي إثر حادث جرار زراعي أثناء مشاركته في أعمال حرث أرض زراعية بقرية العطف، حيث اختل توازنه وسقط أسفل المحراث، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الحادث وقع أثناء قيام الصبي بالمشاركة في أعمال حرث الأرض، وخلال سير الجرار اختل توازنه وسقط أسفل المحراث، ما أدى إلى إصابته بجروح ونزيف شديد.

وأشارت التحريات إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، فيما لم تكشف التحريات عن وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

واستجوب رجال المباحث قائد الجرار الزراعي للوقوف على ملابسات الحادث، كما استمعوا إلى أقوال عدد من شهود العيان وأفراد أسرة المتوفى، وأجروا معاينة لموقع الحادث للوقوف على كيفية وقوعه.

كان مركز شرطة العياط قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث ووجود متوفى داخل قرية العطف بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين مصرع صبي إثر سقوطه أسفل محراث جرار زراعي أثناء أعمال حرث أرض زراعية.

تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.