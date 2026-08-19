أسباب زيجات النبي ولماذا تزوج أكثر من مرة؟ الأزهر للفتوى يكشف الحكمة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لم تكن زيجات النَّبي إلا لأهداف سامية، وغايات عالية، وبوحي الله سُبحانه.

وذكر مركز الأزهر، في منشور على “فيس بوك”، أن من زوجاته من كنّ أرامل أُوذين في ذات الله، ومنهنّ ابنتا صاحبيه وصديقيه اللتان تزوجهما إكرامًا لأبويهما، ومنهنّ زينب بنت جحش التي تزوجها بوحي الله؛ إبطالًا للتَّبني، على غير رغبة منه؛ خشيةَ أن يقول النَّاس: تزوَّج امرأة زيد الذي تبنَّاه، ولم يتزوج بكرًا إلا السيدة عائشة رضي الله عنها.

زوجات النبي

وتابع: “و«أمّ المؤمنين» هي كُنية تُطلَق على الواحدة من زوجات سيدنا رسول الله، والذي كناهنّ هو الحقُّ سُبحانه وتعالى في مُحكَم كِتابه؛ إذ يقول: {النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ..} [سورة الأحزاب: 6]؛ لبيان مكانتهنَّ من سيدنا رسول الله، وما يجب لهنَّ على المؤمنين من حبٍ واحترامٍ، وتوقيرٍ وإكرامٍ، وأنهنَّ لهم كأمهاتهم في المكانة والتَّحريم”.

وقد تزوّج سيدنا رسول الله إحدى عشرة امرأة خلال حياته، وقيل ثلاث عشرة، ست قرشيات، هنَّ: خديجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم سلمة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن أربع عربيات من غير قريش، هنَّ: زينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة، وميمونة بنت الحارث.

وأضاف أن واحدة من غير العرب، هي: صفية بنت حُيي من بني إسرائيل، وقد تُوفّيت اثنتان منهنّ في حياته، هما: خديجة بنت خويلد، وزينب بنت خُزيمة، واختُلِفَ في مَارِيَةُ بِنتُ شَمْعُون القِبْطِيَّة، ورَيْحَانَةُ بِنْتُ زَيْدٍ النَّضْرِيَّة رضي الله عنهما، هلْ كانتا من الزَّوجات أم مِن السَّراري! والرَّاجِح: أنَّهما كانتا زوجتين.