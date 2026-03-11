مفتي الديار المصرية: أمهات المؤمنين لهن مكانة وخصوصية عظيمة في الإسلام

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية أن أمهات المؤمنين لهن مكانة عظيمة في الإسلام، وقد وصفهن الله تعالى بخصائص وفضائل تميزهن عن غيرهن من النساء.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الله سبحانه وتعالى حرم الزواج بهن بعد وفاة رسول الله ﷺ، تكريمًا لهن وتعظيمًا لمكانتهن، فبقين أمهاتٍ للمؤمنين جميعًا.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن الله تبارك وتعالى فضل أمهات المؤمنين على سائر النساء، لما لهن من شرف الصحبة والعيش مع النبي ﷺ وخدمة الدعوة، مع الإشارة إلى المكانة العظيمة للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، التي تعد من أفضل نساء العالمين.