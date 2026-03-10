مفتي الجمهورية : يوم فتح مكة هو يوم المرحمة وليس الملحمة

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن فتح مكة هو واحد من الأحاديث التي تطمئن إليسها القلوب وتسر لها النفوس، موضحا أن الفتح هو فتح للنفوس قبل أن يكون فتحا للبلدان.

وتابع مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الفتح جاء للعودة بالعبادة إلى الرحمن، وهذا اليوم هو يوم المرحمة وليس يوم الملحمة.

وأوضح الدكتور نظير عياد، أن الله معروف بأنه غفور رحيم، وهذا ينسجم بقول النبي صلي الله عليه وسلم بشأن يوم فتح مكة بأنه يوم المرحمة، ويتناسب مع ما جاء عن النبي محمد، فكان النبي رحيم.

وتابع: الرحمة كانت دوما النقطة الجوهرية في حياة الرسوم الكريم، يوم فتح مكة يكشف عن كمال الله، وعن رحمة النبي، وجوهر الرسالة.