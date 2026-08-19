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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تطلق تحديثًا أمنيًا عاجلًا لإصلاح نحو 30 ثغرة في أجهزة آيفون وماك

تحديثات أمنية
تحديثات أمنية
لمياء الياسين

أصدرت آبل مؤخرًا تحديثات أمنية لأنظمة iOS 26.6.1 و iPadOS 26.6.1 و macOS Tahoe 26.6.2، تُصلح ما يقارب 30 ثغرة أمنية

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الذكاء الاصطناعي يكشف عن الأخطاء بشكل أسرع مما يستطيع جدول إصدارات التحديثات المعتاد لشركة أبل التعامل معه.

ثغرات أمنية 

بحسب شركة آبل، يتضمن هذا التحديث إصلاحات تمت إضافتها بالفعل إلى الإصدارات التجريبية من iOS 27 و iPadOS 27 و macOS Golden Gate التي تعمل حاليًا.
ترتبط غالبية الثغرات الأمنية بـ WebKit وعيوب أثرت على متصفح Safari . مجرد الوصول إلى محتوى ويب مُصمم بشكل خبيث قد يتسبب في تعطل Safari. وقد نتجت هذه الأعطال عن مشاكل في إدارة الذاكرة، والتحقق من صحة المدخلات، وحالات المعالجة.

وتشمل الإصلاحات الأخرى ثغرة أمنية في الصوت قد تسمح لتطبيق ما بتسريب معلومات حساسة، وعيبًا في الصورة قد يسمح بتنفيذ التعليمات البرمجية بشكل عشوائي، وثلاث ثغرات أمنية في النواة.

خلل في الاتصالات الهاتفية

بالنسبة لنظام iOS تحديدًا، قامت شركة Apple بمعالجة خلل في الاتصالات الهاتفية كان من الممكن أن يسمح لجهة خبيثة في شبكة ذات امتيازات بتجاوز مصادقة IPSec واعتراض حركة مرور الشبكة الخاصة بك.

ومن المثير للاهتمام، أن 21 من نقاط الضعف المحددة مرتبطة بـ WebKit، وتسع منها تعزى إلى Codex Security التابعة لشركة OpenAI .


بحسب شركة آبل، لم يتم استغلال أي من الثغرات الأمنية المذكورة في قائمة اليوم حتى الآن. مع ذلك، يُنصح بالتحديث إلى أحدث إصدار في أسرع وقت ممكن، إذ قد يبدأ المخترقون باستهداف هذه الثغرات.

بالنسبة للأجهزة التي لا يمكنها تشغيل نظام التشغيل iOS 26 أو iPadOS 26، أصدرت Apple أيضًا نظام التشغيل iOS 18.7.10 و iPadOS 18.7.10 حتى تتمكن الأجهزة القديمة من الحصول على نفس الدعم والحماية.

يمكنك تثبيت التحديثات عبر تطبيق الإعدادات عن طريق النقر على عام ثم تحديد تحديث البرامج.

تحديثات أمنية آبل تصفح Safari نظام iOS 27 نظام التشغيل iOS 26 iPadOS 26 الأجهزة القديمة

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