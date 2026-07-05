قادرون على صناعة المستحيل .. رسالة عمرو أديب للاعبي منتخب مصر

وجّه الإعلامي عمرو أديب رسالة حماسية إلى لاعبي المنتخب الوطني، عقب التأهل إلى الدور المقبل، دعاهم خلالها إلى مواصلة الأداء القتالي والحفاظ على الروح التي ظهروا بها، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الإصرار والعزيمة رغم الإصابات التي يعاني منها عدد من عناصر الفريق.

لاعبو المنتخب في المباراة الأخير

وأشاد “أديب” خلال تقديمه برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، بما قدمه لاعبو المنتخب في المباراة الأخيرة، معتبرًا أن الفوز جاء نتيجة للإصرار والثقة في تحقيق الهدف، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق بسبب الغيابات والإجهاد.

تحقيق الانتصار رغم تشاؤم البعض

وأكد أن المنتخب أثبت قدرته على تجاوز التحديات، مشيرًا إلى أنه كان يثق في قدرة اللاعبين على تحقيق الانتصار رغم تشاؤم البعض، لافتًا إلى أن الإنجازات التي يحققها المنتخب تعكس حجم الجهد والعمل المبذول داخل الفريق.

ودعا أديب لاعبي الفراعنة إلى دخول المباراة المقبلة بنفس الروح القتالية، وعدم الانشغال بأسماء المنافسين أو الفوارق الفردية، مؤكدًا أن الأداء داخل الملعب هو الفيصل الحقيقي في حسم النتائج.

أسباب نجاح المنتخبات

كما شدد على أهمية تقديم أقصى درجات الالتزام والقتال طوال دقائق المباراة، معتبرًا أن الروح المصرية كانت دائمًا أحد أبرز أسباب نجاح المنتخبات الوطنية في تجاوز أصعب المواجهات وتحقيق الإنجازات.

واختتم أديب رسالته بالتأكيد على أن الجماهير المصرية تضع ثقتها في لاعبي المنتخب، معربًا عن أمله في استمرار المشوار الناجح خلال البطولة، ومواصلة تقديم الأداء الذي يليق باسم الكرة المصرية وطموحات جماهيرها.