عمرو أديب ينتقد مستوى الأسئلة الصحفية: استغل الفرصة قدام العالم

انتقد الإعلامي عمرو أديب مستوى بعض الأسئلة التي وُجّهت إلى لاعبي منتخب مصر خلال التغطية الإعلامية لكأس العالم، مؤكدًا أن الحدث العالمي يتطلب أسئلة أكثر احترافية ووعيًا تعكس صورة الإعلام الرياضي المصري.



وقال عمرو أديب، خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «إيه مستوى بعض الأسئلة اللي بتتوجه للاعيبة المنتخب؟ إحنا بنتكلم عن كأس عالم وحدث كبير، ولازم يكون عندنا أسئلة تليق بالمناسبة».

محتوى يضيف للمشاهد

وأضاف: «أنا مش ضد الأسئلة الصعبة أو المحرجة، بالعكس، اسأل أي سؤال صعب، لكن لا تكن أهبل.. كن صحفيًا واعيًا يعرف يستغل الفرصة الموجودة أمامه ويقدم محتوى يضيف للمشاهد».



وتابع: «الصحافة الرياضية المصرية فيها نماذج محترمة وكبيرة، لكن لازم نستفيد من وجودنا في المحافل الدولية ونقدم صورة تليق باسم مصر، لأن العالم كله بيتابع ويسمع ويرى».

التعامل الإعلامي مع نجوم الكرة

وأشار أديب إلى أن التعامل الإعلامي مع نجوم الكرة يجب أن يركز على الجوانب الفنية والإنسانية، قائلًا: «اسأل عن المباراة، وعن طريقة تسجيل الهدف، وعن كيفية التعامل مع الضغوط، وعن عقلية الفوز، دي الأسئلة اللي بتدي قيمة للمحتوى وتفيد الجمهور».

الاحترافية والوعي

واختتم: «مصر تريد الأفضل دائمًا، وتبحث عن تقديم صورة مشرفة في كل المجالات، والإعلام جزء أساسي من هذه الصورة، لذلك نحتاج إلى مزيد من الاحترافية والوعي حتى نخرج بصورة تليق باسم مصر أمام العالم».