شوفوا العزم والعبقرية.. عمرو أديب: مصر دولة كبيرة وتأثيرها الإقليمي لا ينكره أحد

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالروح القتالية التي ظهر بها لاعبو منتخب مصر في كأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب قدم نموذجًا في الإصرار والعزيمة والقدرة على مواجهة التحديات.



منتخب مصر

وقال عمرو أديب، خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «شوفوا المجهود، شوفوا العزم، شوفوا العبقرية والفخامة اللي ظهر بيها لاعيبة منتخب مصر.. اتعبوا وقاتلوا وقدّموا كل اللي عندهم عشان يفرحوا المصريين».

وأضاف: «محمد صلاح قائد حقيقي، وتصريحاته في وسائل الإعلام الإنجليزية كانت محل تقدير كبير، لأنه كان بيتكلم عن بلده ومنتخبه وزملائه بكل فخر ومسئولية، وده شيء يخلينا نعتز بيه».

المنافسة في أعلى المستويات

وتابع: «دائمًا بنفرح لما نشوف التقدير اللي بيحصل لنجومنا في الخارج، لأن اللاعبين المصريين أثبتوا إن عندهم إمكانيات كبيرة وقدرة على المنافسة في أعلى المستويات».

الأمن القومي

وعلّق أديب على الجدل الذي أُثير بشأن رفع العلم الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة خاصة لدى المصريين، وقال: «فلسطين بالنسبة للمصريين قضية مرتبطة بالأمن القومي والتاريخ والجغرافيا، ومصر كان لها دائمًا دور كبير في دعم الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات».



وأضاف: «مصر دولة كبيرة وصاحبة تأثير إقليمي مهم، ودورها ممتد في محيطها العربي والإقليمي، ولذلك يجب أن يكون الحديث عنها وعن مواقفها قائمًا على فهم حجمها ومكانتها وتأثيرها في المنطقة».