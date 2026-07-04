عمرو أديب: إيه الأرجنتين يعني؟ ومين ميسي؟ مصر وصلت لمرحلة الحلم

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته الكبيرة بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم، مؤكدًا أن الفراعنة وصلوا إلى مرحلة كان الجميع يحلم بها، وأن من حق المصريين الاحتفال والفخر بما حققه منتخبهم.



وقال عمرو أديب، خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «إيه الأرجنتين يعني؟ وإيه الكلام الغريب ده؟ ومين ميسي؟ إحنا هنخسر ليه؟ إحنا من الأول عارفين إننا هنوصل لمرحلة كبيرة زي دي، ومن حقنا نفرح ونحتفل».



وأضاف: «إحنا عايشين حالة فرح استثنائية، وكل الناس مبسوطة بمصر. قابلت ناس من جنسيات مختلفة؛ سعودي، برازيلي، كويتي، مغربي، إنجليزي، ياباني، وكل واحد بيشوفني بيقولي: مبروك يا مصر».

فوز منتخب مصر



وتابع: «اللي حققه منتخب مصر مش مجرد نتيجة كروية، ده إنجاز خلّى اسم مصر يتردد في كل مكان، وخلى المصريين يرفعوا رؤوسهم بفخر النهاردة مصر موجودة بين الكبار، ومن حق شعبها يعيش لحظة السعادة دي بكل تفاصيلها».



واختتم عمرو أديب حديثه قائلًا: «مهما كانت المواجهة المقبلة، إحنا وصلنا لمرحلة الحلم، ومن حقنا نفخر بمنتخبنا ونقولها بصوت عالٍ: مبروك يا مصر».