محدش بيديني رقم.. عمرو أديب: أتحدى أي حد في مصر يقولي كام شقة مملوكة للأجانب

علق الإعلامي عمرو اديب، على ملف تملك الاجانب للعقارات في مصر، قائلا:" اتحدي أي حد في مصر يقولي كام شقة مملوكة للأجانب .. محدش بيديني رقم".



وقال عمرو اديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"هل سمعت عن حد في مجلس النواب عمل استجواب عن عدد اللاجئين في مصر ؟".

وتابع عمرو اديب:" قانون تملك الأجانب في مصر بقاله 30 سنة .. وكل الضوابط محطوطه .. لا مصر بقت إسرائيلية ولا اللغة بتاعتنا اتعوجت".

وفي سياق آخر، قال عمرو أديب :" مصر تتجه إلى توسعة الرقعة الزراعية ".



ولفت عمرو اديب :" هناك مؤامرة أثيوبية وتعنت أثيوبي في ملف السد الإثيوبي وخلال سنوات نتفاوض مع إثيوبيا ولم نصل إلى نتيجة في هذا الشأن ".

