عمرو أديب: لو معايا 100 ألف جنيه أستثمرها إزاي؟.. ورئيس شعبة الذهب يوضح الأفضل

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا على المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، “لو أنا معايا مبلغ 100 ألف جنيه أقدر اشتري بيهم أيه”.



ليردّ المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، بأنه “تقدر تشتري ذهب بـ 50 ألف جنيه لأن سعر جرام الذهب يبلغ حاليًا نحو 5775 جنيهًا وهو قريب من السعر العالمي”.

الذهب خيارًا مناسبًا للتحوط والاستثمار.

وتابع أن حركة العرض والطلب في السوق المحلية تسير بمستويات متوسطة خلال الفترة الحالية، ما يجعل الذهب خيارًا مناسبًا للتحوط والاستثمار.