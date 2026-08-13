كتب بدون ترخيص.. القبض على مالكي مكتبتين بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكا مكتبتان - كائنتان بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) بطباعة وبيع العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتبتان المُشار إليهما "بدون ترخيص" وأمكن ضبط مالك إحداهما والمدير المسئول عن الأخرى ، وبحوزتهما (قرابة 6 آلاف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض – فلاش ميمورى "محمل عليها العديد من النسخ الضوئية لكتب دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية" – طابعة) ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه التفتيش أقرا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





