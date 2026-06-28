عمرو أديب: وفاة 1300 شخص في أوروبا بسبب موجة الحر.. ورئيس الوزراء يؤكد عدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف

أكد الإعلامي عمرو أديب أن موجة الحر التي ضربت عددًا من الدول الأوروبية تسببت في وفاة نحو 1300 شخص، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين في مصر والدول العربية يستغربون حدوث وفيات عند درجات حرارة تبلغ نحو 35 درجة مئوية، في ظل اعتيادهم على درجات حرارة أعلى خلال فصل الصيف.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن رئيس الوزراء أكد أن فصل الصيف الحالي لن يشهد انقطاعًا للتيار الكهربائي، مؤكدا أن الحكومة تؤكد جاهزية المنظومة الكهربائية وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

طوال الموسم الصيفي

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن العمل سيستمر؛ لضمان استقرار إمدادات الكهرباء طوال الموسم الصيفي.