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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب يفتح ملف فصل الموظف متعاطي المخدرات: هل يستحق فرصة ثانية؟ | فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب
رحمة سمير

قال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، إن القانون الحالي الصادر عام 2021 ينص على فصل الموظف فور ثبوت تعاطيه المخدرات في أول تحليل، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا برلمانيًا يمنح الموظف فرصة ثانية في بعض الحالات قبل تطبيق عقوبة الفصل النهائي.

وأوضح أن مؤيدي التعديل يرون أن بعض النتائج الإيجابية قد تكون ناتجة عن أدوية يتناولها الموظف، أو أن الواقعة قد تكون الأولى، ما يستدعي منحه فرصة للعلاج وإثبات التزامه، بدلًا من إنهاء مستقبله الوظيفي مباشرة.

وأشار إلى أن المقترحات المطروحة تتضمن توقيع جزاءات إدارية في المرة الأولى، مثل الخصم أو الوقف المؤقت عن العمل، على أن يتم الفصل إذا تكررت واقعة التعاطي.

وأضاف أن القضية تثير تساؤلات مهمة تتعلق بطبيعة الوظائف الحساسة، مثل الأطباء، وسائقي الحافلات، والعاملين في البنوك أو الجهات التي تتطلب مسؤوليات كبيرة، مؤكدًا أن حماية المواطنين لا تقل أهمية عن منح الموظف فرصة للإصلاح.

ولفت إلى أن استطلاعًا للرأي أطلقه البرنامج أظهر ميل غالبية المشاركين إلى منح الموظف فرصة ثانية، مع استمرار النقاش حول الضمانات وآليات المتابعة والعلاج.

تعاطي_المخدرات عمرو أديب الحكاية تعاطيه المخدرات المخدرات

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