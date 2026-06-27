صفقة بـ220 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة لجلب 3 أطنان مخدرات بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة المتنوعة بالإسماعيلية، قدرت قيمتها المالية بحوالى 220 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (تشكيل عصابى شديد الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم واستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظة الإسماعيلية .. وضُبط بحوزتهم (أكثر من 3 طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (220 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.



