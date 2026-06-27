تأجيل محاكمة الدكتورة أمنية سويدان إلى جلسة 4 يوليو بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة الدكتورة أمنية سويدان إلى جلسة 4 يوليو المقبل، وذلك في القضية المتهمة فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية نشرها شهادة تتحدث عن انتهاكات وعنف داخل مستشفى الشاطبي للولادة، وذلك لاستكمال إجراءات نظر الدعوى وسماع مرافعات هيئة الدفاع.

وكانت الدكتورة أمنية سويدان قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعدما نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" شهادة تضمنت ادعاءات بشأن وقائع قالت إنها شهدتها أثناء فترة عملها داخل مستشفى الشاطبي الجامعي، وهو ما أعقبه تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيانات من جهات ونقابات طالبت بالتحقيق في الوقائع المثارة عبر القنوات القانونية والرسمية.

وشهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع عن المتهمة، التي تقدمت بعدد من الطلبات والدفوع القانونية، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 يوليو المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية والفصل في الطلبات المقدمة.

وتواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، لحين الفصل النهائي في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة.