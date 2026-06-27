قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يخسر 5 جنيهات من القمة.. كم سعره الآن في البنوك؟
سعود الصرامي: الأهلي يسعي لضم تيدي أوكو.. ومقترح بإعارة إمام عاشور
قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية
كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جيب واجونير S Launch Edition؟
بالعلامة الكاملة.. فرنسا تفوز على النرويج برباعية في كأس العالم
لمن لا يستطع النوم بسبب الحر.. رسول الله يوصيه بـ12 سنة
إدوارد جابرييل: المناطق التجريبية مفتاح تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
بركات: كوت ديفوار من أقوى مفاجآت كأس العالم
السنغال يكتسح العراق بخماسية نظيفة ويحقق معجزة بالصعود لدور الـ32 بكأس العالم
دون تغيير.. سعر الذهب الآن في الصاغة
حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
رئيس الوزراء اللبناني: حصر السلاح بيد القوى الشرعية ركيزة لاستعادة سيادة الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

الضحية
الضحية
أحمد بسيوني

شهدت منطقة الظاهرية التابعة لحي شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، جريمة مأساوية أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي، بعدما لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها بعدة طعنات، فيما أُصيب والدها ووالدتها بإصابات بالغة، إثر تعرضهم لاعتداء عنيف داخل منزل الأسرة، على يد طليق المجني عليها، بحسب روايات شهود عيان وأقارب الأسرة.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية من قسم شرطة رمل ثان إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وإجراء المعاينة الأولية وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود كما تم نقل جثمان الضحية إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على الدوافع الحقيقية وراء الجريمة وكشف كافة تفاصيلها و تم القبض علي متهم .

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي المنطقة الذين عبروا عن صدمتهم من بشاعة الحادث، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات القانونية على مرتكب الواقعة.

ووفقًا للمعلومات الأولية ، فإن السيدة تدعي "ج.ه.د" كانت قد غادرت مسكنها قبل أيام قليلة وعادت للإقامة بمنزل والديها بمنطقة الظاهرية، عقب تعرضها لتهديدات من طليقها، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة بعد أن أقدم الأخير بحسب أقوال الأسرة على تهديدها مستخدمًا سلاحًا أبيض و أن المجني عليها لجأت إلى منزل أسرتها خشية التعرض لأي أذى، إلا أن المتهم ظل يترصد لها حتى يوم الواقعة.

وقال شهود العيان، فقد وقع الحادث في الساعات التي سبقت صلاة الجمعة، عندما كان والد المجني عليها يستعد للخروج من منزله متوجهًا إلى المسجد لأداء الصلاة.

وأوضح الشهود أن المتهم كان متواجدًا بالقرب من العقار السكني، وما إن فتح والد الضحية باب الشقة حتى باغته باعتداء عنيف مستخدمًا أداة حادة وآلة صلبة، ما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة وسقوطه أرضًا.

وأضافوا أن المتهم اقتحم الشقة عقب ذلك، حيث كانت الضحية متواجدة برفقة والدتها وأفراد من الأسرة، ليعتدي على زوجته السابقة بعدة طعنات متفرقة، ما أسفر عن وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها كما تعرضت والدة المجني عليها لإصابات خطيرة إثر الاعتداء عليها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقل الأب المصاب لتلقي الرعاية الطبية بعد إصابته بجروح متفرقة.

حالة من الذعر بين الأهالي

واكدوا إن عدداً من المواطنين طاردوا المتهم عقب خروجه من العقار، وتمكنوا من السيطرة عليه والتحفظ عليه حتى وصول قوات الأمن، التي ألقت القبض عليه واقتادته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و أشاروا أن الأطفال كانوا متواجدين أثناء وقوع الجريمة، وشاهدوا أجزاءً من الأحداث، الأمر الذي خلف آثارًا نفسية مؤلمة بين أفراد الأسرة والجيران.

الاسكندرية جريمة مقتل طليقها زوجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

ترشيحاتنا

المعاشات

محمود مرجان: زيادة المعاشات 15% تجسد اهتمام القيادة السياسية بأصحابها

الإسكان الاجتماعي

برلماني يدعو لمراجعة ضوابط سحب وحدات الإسكان الاجتماعي: الظروف تختلف من أسرة لأخرى

الإسكان الاجتماعي

برلماني: سحب وحدات الإسكان غير المستغلة يحقق العدالة ويضمن وصول الدعم لمستحقيه

بالصور

حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة
برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة
برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. فرصة ذهبية لترتيب حياتك وتحقيق إنجازات جديدة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد