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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صناع الخير : التحالف الوطني جمع قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات

إيد واحدة
إيد واحدة
هاني حسين

قال الدكتور هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن مبادرة "إيد واحدة" جاءت استجابةً سريعة لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات مصر المختلفة، وبالأخص المحافظات الأكثر احتياجًا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آيات عبداللطيف، على قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم كانت البداية لقوافل التحالف الوطني في محافظة الفيوم، وتحديدًا بمركز الصديق، في قرية كحك البحرية. وكانت أولى قوافل "إيد واحدة".

وأوضح أن قوافل "إيد واحدة" دائمًا ما تتميز بتعدد مجالاتها، واليوم، على سبيل المثال، نقدم قوافل طبية للكشف على المرضى، لافتا إلى أن مؤسسة صُنّاع الخير نشارك من خلال الكشف على العيون، ولا يقتصر الأمر على الكشف فقط، وإنما نقدم أيضًا الأدوية مجانًا، والعمليات الجراحية مجانًا لمن يحتاج إليها، وكذلك النظارات الطبية لمن يحتاج إليها، ويتم توفيرها له بعد ذلك بأسبوع.

وأشار إلى أن التحالف الوطني قام بأمر مهم جدًا، وهو أن أصبح لديه قاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية فعلًا، كما أن لديه، في إطار قرى "حياة كريمة"، نحو 4555 قرية، وتعرف أن هذه القرى من بين الأكثر احتياجًا، وتحتاج بالفعل إلى تدخلات مختلفة، وهذا ما كنا نعمل عليه خلال الفترة الماضية بالكامل.

وتابع: "لدينا قاعدة بيانات موجودة لدى التحالف، ونستطيع العمل من خلالها، ونعرف إلى أين سنتوجه، ونعرف أيضًا المواطنين المستهدفين".

وواصل: "في الوقت نفسه، عندما نتوجه إلى إحدى المناطق، قد نجد مواطنين لم نستهدفهم من قبل، أو لم نُجرِ لهم أبحاثًا اجتماعية، وعندما يتوجهون إلينا في قوافل إيد واحدة، نبدأ في إجراء بحث ميداني في اليوم نفسه، ونحدد الخدمات التي يمكن أن نقدمها لهم".

التحالف الوطني اخبار التوك شو الاولى بالرعاية مصر المحافظات

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