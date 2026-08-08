استجابةً لتكليفات الرئيس.. التحالف الوطني يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة"

استجابةً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية والتوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة"، والتي تستهدف تكثيف تدخلات مؤسسات التحالف الوطني في مختلف محافظات الجمهورية من خلال القوافل الشاملة المجمعة، والقوافل والأنشطة التخصصية المنفردة، وأنشطة طرق الأبواب، إلى جانب العديد من التدخلات التنموية والخدمية المتنوعة.

وتأتي المرحلة الثالثة استكمالًا للنجاحات التي حققتها المبادرة منذ انطلاقها، وفي إطار خطة متكاملة لتوحيد جهود ٢١ مؤسسة عضوًا بالتحالف الوطني وهم (أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، المؤسسة الصديقية، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، الهيئة القبطية الإنجيلية، بنك الشفاء المصري، بنك الطعام المصري، جمعية الأورمان، جمعية الباقيات الصالحات، جمعية رسالة للأعمال الخيرية، جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، مؤسسة أبو العينين، مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، مؤسسة راعي مصر، مؤسسة صناع الخير للتنمية، مؤسسة صناع الحياة مصر، مؤسسة كير مصر للتنمية، مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حياة كريمة، الهيئة العامة للاستعلامات ومكتبة الاسكندرية)، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتستند خطة المرحلة الثالثة إلى تنفيذ 2057 نشاطًا خلال شهر أغسطس الجاري، بحزمة من الخدمات المتنوعة يستفيد منها 3045270 مواطنًا، وذلك في إطار خطة تستهدف تغطية جميع محافظات الجمهورية وتعزيز وصول الخدمات إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وتعتمد المرحلة الثالثة على أربعة مسارات رئيسية لتقديم الخدمات، تشمل تنفيذ ثماني قوافل "إيد واحدة" الشاملة المجمعة في المحافظات الأكثر احتياجًا بصعيد مصر والتي تنطلق اولى قوافلها الشاملة يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 اغسطس 2026 بشمال الصعيد، إلى جانب القوافل والأنشطة التخصصية التي تنفذها المؤسسات الأعضاء كلٌ في مجال خبرته، وأنشطة طرق الأبواب التي تستهدف الوصول المباشر إلى الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن مجموعة من الأنشطة التنموية والداعمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تتضمن المرحلة الثالثة تقديم الدعم الغذائي، والخدمات الطبية والعلاجية، والدعم النقدي المباشر، والرعاية الاجتماعية والدعم العيني، والدعم التعليمي، والتمكين الاقتصادي، والتنمية البيئية، وتطوير البنية الأساسية والمرافق المجتمعية، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج التوعية المجتمعية، إلى جانب عدد من التدخلات التنموية الأخرى، بما يعكس تنوع الخدمات التي تقدمها مؤسسات التحالف الوطني واستجابتها لاحتياجات المواطنين.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة" تمثل نموذجًا متكاملًا لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي تحت مظلة واحدة بما يعزز جهود الدولة المصرية في ترسيخ مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي في مختلف محافظات الجمهورية.