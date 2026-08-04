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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صناع الخير تنفذ أنشطة مبادرة «تمكين» بمراكز الشباب بقرى كفر الشيخ والفيوم

مبادرة «تمكين»
مبادرة «تمكين»
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وتحت مظلة التحالف الوطني، بدأت مؤسسة صُناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ أنشطة مبادرة «تمكين» بالتعاون مع بنك مصر، بمركز شباب منشأة عباس بقرية منشأة عباس بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ومركز شباب دفنو بقرية دفنو بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

اشتملت المبادرة على ندوات خاصة بالشمول المالي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، والتدريب على الحرف التراثية واليدوية كالتطريز والديكوباج والكروشيه والأحجار الكريمة، إضافة إلى تعليم الشباب حرف مهنية مثل السباكة والكهرباء.

كما اشتملت أنشطة مبادرة «تمكين» بمراكز الشباب، على تنظيم قوافل طبية متكاملة تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، إضافة إلى توفير نظارات طبية وإجراء عمليات «عيون» للحالات المستحقة، في إطار اهتمام مؤسسة صناع الخير للتنمية بدعم الجوانب الصحية والتنموية للمجتمعات الأكثر احتياجاً، حيث قدمت القافلة خدمات للعديد من أهالي القرى.

وفي إطار دعم التمكين الاقتصادي للأسر والمرأة المعيلة، تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة للحرف والأعمال اليدوية ضمن مبادرة «تمكين»، بما يسهم في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة وفتح آفاق جديدة للتسويق وتحسين مستوى الدخل، كما تم توزيع بطاقات «ميزة» مجاناً على أهالي القرى، دعماً لجهود الدولة في نشر ثقافة الشمول المالي وتعزيز دمج المواطنين في المنظومة المصرفية الرسمية، وتيسير حصولهم على الخدمات المالية المختلفة.


وتأتي مبادرة «تمكين» استكمالا لدور مؤسسة صناع الخير في بناء الإنسان المصري وتعزيز مفهوم العمل والإنتاج، من خلال مشروعات تنموية تستهدف رفع جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجا، اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.


وتستهدف مبادرة «تمكين» الوصول إلى مليون مواطن في 3 سنوات في مختلف القرى المصرية، حيث توفر تدريبات متنوعة للشباب على حرف السباكة والكهرباء مع منحهم شهادات معتمدة من وزارة العمل، وتسليمهم أدوات تمكنهم من ممارسة الحرف التي تعلموها، وأيضاً تدريب السيدات على الحرف اليدوية والتراثية كالتطريز والديكوباج والكروشيه والأحجار الكريمة.

التضامن التحالف الوطني مؤسسة صُناع الخير للتنمية تمكين مبادرة

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