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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مها بهنسي تحذر من خطورة تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين دون علمهم

مها بهنسي
مها بهنسي
شيماء جمال

قالت الإعلامية مها بهنسي، مقدمة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة «CBC»، إن مصر شهدت خلال اليومين الماضيين حالة من القلق والجدل بسبب اكتشاف عدد من المواطنين وجود خطوط تليفونات محمولة مسجلة بأسمائهم، رغم أنهم لا يمتلكونها ولا يعرفون عنها شيئًا.

وأوضحت مها بهنسي أن هذه الواقعة تمثل أمرًا في منتهى الخطورة، مشيرة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحرك بشكل سريع، وأعلن بناءً على الشكاوى التي وصلته، وبالتنسيق مع النيابة العامة، إحالة شركات المحمول الأربعة للتحقيق لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى.

وأكدت أن هذه الخطوة تعد مهمة جدًا لحماية أمان كل مواطن، معتبرة أن سرعة التحرك في حد ذاتها تمثل رسالة طمأنة للمواطن المصري، رغم استمرار حالة القلق والجدل لدى عدد كبير من المواطنين.

ولفتت مها بهنسي إلى أهمية تطبيق «ماي إن تي آر إيه»، مطالبة المواطنين بالانتباه إلى التطبيق، باعتباره من التطبيقات المهمة التي يحتاجها الجميع في الوقت الحالي، خاصة أنه يتيح للمواطن معرفة الخطوط المسجلة باسمه.

وتساءلت مها بهنسي عن الإجراء الذي يجب على المواطن اتخاذه في حال اكتشف من خلال تطبيق «ماي إن تي آر إيه» وجود خطوط مسجلة باسمه ولا يعرف عنها شيئًا، قائلة إن أحد المواطنين اكتشف بالفعل وجود خطوط مسجلة باسمه رغم عدم معرفته بها.

وأشارت إلى أن السؤال المطروح هو: ماذا يفعل المواطن في هذه الحالة؟ وهل مجرد اكتشاف الخط المسجل باسمه يكون كافيًا، أم يجب عليه اتخاذ خطوة أخرى حتى يحمي نفسه من أي مسؤولية أو استخدام لهذا الخط؟

وشددت مها بهنسي على أن الأمر لا يتعلق بمجرد وجود رقم إضافي، وإنما يرتبط ببيانات المواطن الشخصية، وهو ما يجعل اكتشاف مثل هذه الواقعة سببًا طبيعيًا للقلق والتساؤل حول هوية الشخص الذي سجل الخط باسم المواطن، وما إذا كان من الممكن أن يتحمل المواطن مسؤولية استخدام هذا الخط.

وأكدت أن السؤال الأهم الذي يحتاج إلى إجابة واضحة هو: ما الإجراء الصحيح الذي يجب على المواطن اتخاذه فورًا لحماية نفسه في حال اكتشاف وجود خط محمول مسجل باسمه دون علمه؟

مها بهنسي الستات ما يعرفوش يكدبوا ماي إن تي آر إيه خطوط المحمول

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