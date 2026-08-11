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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو مستخدمتش خطك 3 شهور.. «تنظيم الاتصالات» يكشف مصير خط المحمول

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تتزايد تساؤلات المواطنين حول مصير خطوط المحمول التي يتم التوقف عن استخدامها لفترات طويلة، خاصة مع امتلاك البعض أكثر من خط وعدم استخدام بعض الأرقام بصورة مستمرة، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى توضيح الإجراءات التي تتم على الخطوط غير المستخدمة.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خطوط المحمول التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متواصلة تدخل في إجراءات الإيقاف، وذلك في حال عدم إجراء أي مكالمات أو استخدام خدمات الخط خلال هذه الفترة.

ماذا يحدث للخط بعد إيقافه؟

وقال محمد إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن الخط بعد إيقافه لا يظل مرتبطًا بالمستخدم السابق إلى الأبد، إذ تتم إعادة طرح الرقم للبيع مرة أخرى وفق الإجراءات المنظمة.

وأضاف أن الرقم عند إعادة طرحه يمكن أن يحصل عليه مستخدم جديد، وفي هذه الحالة يتم تحرير عقد جديد للخط، ويصبح الرقم مسجلًا باسم المستخدم الجديد وليس باسم صاحبه السابق.

هل يحتاج المواطن إلى إلغاء الخط؟

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراء لإلغائه من اسمه إذا كان الخط قد دخل بالفعل في دورة الإيقاف وإعادة البيع.

وأشار إلى أن شركات المحمول تقوم بصورة دورية بإجراءات إيقاف الخطوط غير المستخدمة وإعادة طرح الأرقام التي تنطبق عليها القواعد المنظمة.

هل يتحمل صاحب الخط مسؤولية أي جريمة؟

وفي سياق آخر، أكد محمد إبراهيم أن تسجيل رقم المحمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة يتم ارتكابها باستخدام الرقم.

وأوضح أن المسؤولية الجنائية شخصية، ويتم تحديدها بناءً على التحقيقات والأدلة، مشيرًا إلى أنه إذا أثبتت التحقيقات أن الخط لم يكن في حوزة الشخص المسجل باسمه وقت وقوع الجريمة، فلا يكون تسجيل الرقم باسمه وحده سببًا لتحميله المسؤولية.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار تنظيم دورة حياة خطوط المحمول، والتأكيد على أن انتقال الرقم إلى مستخدم جديد بعد إيقافه وإعادة طرحه يتم من خلال عقد جديد وبيانات جديدة للمستخدم.

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