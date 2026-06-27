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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الذهب الآن في الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم السبت 27-6-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب استقرارا من دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.
 

سعر الذهب

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب مساء أمس مقدار 75 جنيها بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث  لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5800 جنيه.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6628 جنيها للشراء و 6514 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6076 جنيها للشراء و 5971 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5800 جنيه للشراء و 5700 جنيه للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4971 جنيها للشراء و 4885 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.4 ألف جنيه للشراء و 45.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4094 دولارا للشراء و 4093 دولارا للبيع.

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