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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ السويس يبحث دعم وتمكين ذوي الهمم مع القومي لحقوق الإنسان

محافظ السويس يبحث مع «القومي لحقوق الإنسان» دعم وتمكين ذوي الهمم
محافظ السويس يبحث مع «القومي لحقوق الإنسان» دعم وتمكين ذوي الهمم

استقبل اللواء اركان حرب هاني رشاد محافظ السويس، الدكتور أحمد إسحاق مدير إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان  لبحث سبل التعاون لدعم وتمكين ذوي الهمم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس، والدكتورة سمر مجدي، رئيس لجنة ذوي الهمم بالمحافظة، حيث ناقش الحضور عددا من الملفات المتعلقة باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناول اللقاء آليات تيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات الحكومية بصورة ميسرة، إلى جانب بحث سبل توفير الدعم اللازم لهم والاستجابة لمتطلباتهم واحتياجاتهم. 

كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين محافظة السويس والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأكد محافظ السويس أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي ضمن أولويات الجهاز التنفيذي  مشددا على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، والعمل على تعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع.

من جانبه  أشاد مدير إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة باهتمام محافظ السويس بالملف موكدا استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة بما يدعم جهود التمكين والدمج المجتمعي ويحقق استفادة أكبر لأبناء السويس من ذوي الهمم.


 

محافظة السويس ذوى الهمم تطوير الخدمات المجلس القومى لحقوق الانسان

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