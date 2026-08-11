قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب العام السوري : الآلاف يحاكمون من رموز نظام الأسد .. وسنتواصل مع الإنتربول
الشركة المتحدة للرياضة تعلن نقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر تطبيق "أون سبورت"
الهلال الأحمر يكثف دعمه لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية
يسري البدري : مبكر توجيه الاتهامات في حادث الإسماعيلية .. والنيابة تحقق
فتح باب التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ..رابط وشروط القبول
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
وسط انتقادات لتجاهله ضحايا الزلزال.. نتنياهو يشيد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يكرم مسعفا وسائقا لنجاحهما في إتمام ولادة طارئة داخل سيارة الإسعاف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرّم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، المُسعف أحمد محمد محمد، والسائق علي عبد العال، من العاملين بمرفق إسعاف بني سويف، تقديرًا لجهودهما ودورهما في التعامل مع حالة ولادة طارئة لسيدة، ونجاحهما في إتمام عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، أثناء نقلها إلى المستشفى، عقب تلقي بلاغ يفيد بوجود أعراض ولادة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني همام، مدير مرفق الإسعاف ببني سويف، والأستاذ هاني معوض، المشرف العام على عمليات المحافظة.

وأشار محافظ بني سويف إلى حرصه على لقاء وتكريم طاقم الإسعاف، تقديرًا لما أظهراه من سرعة استجابة ومهنية وحسن تعامل مع الحالة، مؤكدًا أن تكريم النماذج المتميزة من العاملين يأتي في إطار ترسيخ وتعزيز قيم الإخلاص في العمل والمسؤولية، وتسليط الضوء على النماذج المشرفة التي تؤدي مهامها بكفاءة وتفانٍ، لتكون قدوة لزملائهم.

ومن جانبه، أوضح مدير مرفق الإسعاف أن الواقعة حدثت أثناء نقل السيدة من قرية باروط بمركز بني سويف، حيث فوجئ طاقم الإسعاف ببدء عملية الولادة، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات الطبية المتبعة، وتمكن الطاقم من إتمام عملية الولادة بنجاح داخل سيارة الإسعاف، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الأم ووليدها، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأعرب طاقم الإسعاف عن تقديرهما لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطيبة وحرصه على تكريمهما، مؤكدين أن هذا التقدير يمثل حافزًا لهم ولزملائهم بمرفق الإسعاف على مواصلة أداء رسالتهم بكل إخلاص ومهنية، في ظل ما يواجهونه من مواقف وحالات إنسانية صعبة، تستلزم سرعة الاستجابة وحسن التصرف، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.
 

بني سويف اسعاف بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

محمود صلاح

الأهلي يضم محمود صلاح مقابل 40 مليون جنيه و10 ملايين امتيازات

ضحية حريق دار السلام

بالصور والأسماء.. ننشر بيانات ضحايا حريق مطعم دار السلام

ترشيحاتنا

الدكتورة مايا مرسي

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم النفسى لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يلتقي أعضاء لجنة النواب لاستعراض الإجراءات التنظيمية بشأن خطوط المحمول

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 40

بالصور

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد