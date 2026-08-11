محافظ بني سويف يكرم مسعفا وسائقا لنجاحهما في إتمام ولادة طارئة داخل سيارة الإسعاف

كرّم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، المُسعف أحمد محمد محمد، والسائق علي عبد العال، من العاملين بمرفق إسعاف بني سويف، تقديرًا لجهودهما ودورهما في التعامل مع حالة ولادة طارئة لسيدة، ونجاحهما في إتمام عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، أثناء نقلها إلى المستشفى، عقب تلقي بلاغ يفيد بوجود أعراض ولادة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني همام، مدير مرفق الإسعاف ببني سويف، والأستاذ هاني معوض، المشرف العام على عمليات المحافظة.

وأشار محافظ بني سويف إلى حرصه على لقاء وتكريم طاقم الإسعاف، تقديرًا لما أظهراه من سرعة استجابة ومهنية وحسن تعامل مع الحالة، مؤكدًا أن تكريم النماذج المتميزة من العاملين يأتي في إطار ترسيخ وتعزيز قيم الإخلاص في العمل والمسؤولية، وتسليط الضوء على النماذج المشرفة التي تؤدي مهامها بكفاءة وتفانٍ، لتكون قدوة لزملائهم.

ومن جانبه، أوضح مدير مرفق الإسعاف أن الواقعة حدثت أثناء نقل السيدة من قرية باروط بمركز بني سويف، حيث فوجئ طاقم الإسعاف ببدء عملية الولادة، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات الطبية المتبعة، وتمكن الطاقم من إتمام عملية الولادة بنجاح داخل سيارة الإسعاف، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الأم ووليدها، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأعرب طاقم الإسعاف عن تقديرهما لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطيبة وحرصه على تكريمهما، مؤكدين أن هذا التقدير يمثل حافزًا لهم ولزملائهم بمرفق الإسعاف على مواصلة أداء رسالتهم بكل إخلاص ومهنية، في ظل ما يواجهونه من مواقف وحالات إنسانية صعبة، تستلزم سرعة الاستجابة وحسن التصرف، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

