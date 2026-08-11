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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح تطوير مجمع الرعايات بمستشفيات جامعة بني سويف بتكلفة 2.3 مليون جنيه

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

افتتح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف،  اليوم، تطوير مجمع الرعايات بالمستشفيات الجامعية بتكلفة بلغت 2،3 مليون جنيه وذلك في إطار خطة الجامعة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع المحلي. 
حضر الافتتاح الدكتور هانى حامد عميد كلية الطب، الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، الدكتور محمد ناجى وكيل الكلية لقطاع البيئة، الدكتورة رشا حسن رئيس قسم العصبية، الاستاذ محمد سليم امين عام الجامعة، الاستاذ سرحان محمد المدير المالى والادارى للمستشفى، 
شملت الافتتاحات الرعايات المتوسطة للباطنة العامة والعصبية بسعة 30 سريرًا، وصيدلية  طوارئ متخصصة، إلى جانب تطوير وحدة السونار الخاصة بامراض المخ والأعصاب وتجديد قاعة المحاضرات  ، بما يعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي والإنساني، والتعليمي .

وأكد الدكتور طارق أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتوفير بيئة علاجية متكاملة للمرضى، مؤكدا ان الجامعة  لا تدخر جهدًا في خدمة المجتمع، لافتا إلى ان الافتتاحات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المستشفيات الجامعية في مواجهة التحديات الصحية وتقديم أفضل رعاية ممكنة.” وأضاف أن الجامعة تسعى دائمًا إلى دعم المنظومة الصحية بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الطبي.

من جانبه، أوضح  الدكتور هانى حامد عميد كلية الطب أن افتتاح العيادات الجديدة للباطنة الحرجة والأعصاب تعكس اهتمام الكلية بتوفير تخصصات دقيقة تخدم المرضى في الحالات الطارئة والمعقدة، لافتا إلى أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية، حيث توفر إمكانيات متقدمة للتشخيص والعلاج، وتتيح تدريبًا عمليًا متميزًا لطلاب الكلية في بيئة طبية حديثة، مؤكدا  أن الكلية ستواصل العمل على تطوير البرامج التعليمية والبحثية بما يخدم المجتمع والقطاع الصحي.

وأشار الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إلى أن هذه الافتتاحات جاءت استجابة لاحتياجات المجتمع المتزايدة، حيث تم تجهيز الرعايات  وفق أحدث المعايير الطبية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات لدراسة إحلال وتطوير البنية التحتية للعيادات “مؤكدا ان المستشفيات  ملتزمة  بتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وان هذه المشروعات الجديدة ستسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتوفير رعاية متخصصة للمرضى.” وأضاف أن المستشفيات الجامعية ستظل ركيزة أساسية في دعم المنظومة الصحية بمحافظة بني سويف.

بني سويف جامعة بني سويف بني سويف الجامعي

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